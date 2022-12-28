Тюменцы встали на защиту «замученных» скучающими пенсионерами врачей

Тюменцы: врачей не ценят, а они спасают жизнь

Тюменцы поддерживают врачей несмотря на то, что те не всегда оперативно приезжают на вызов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Тюмени поддержали работников скорой помощи, которые не всегда оперативно приезжают на вызов. Свое отношение горожане выразили в соцсетях. По их мнению, врачи опаздывают к больным из-за скучающих пенсионеров, которые вызывают бригаду чтобы «поболтать».

«Мама раньше работала на скорой. Вызывали постоянно одинокие бабушки, которым просто скучно и хочется с кем-то поговорить пообщаться», — делится Диана Саифуллина на стене группы «Мамочки 72 Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». «Единственное скажу, их [врачей] не ценят, а они порой спасают жизнь», — комментирует Анюта Лебедева.

Свою поддержку медикам выразила и тюменка Алена Марикова. «Когда вызывают с температурой, кашлем и прочей х*… (фигней), которую можно переждать до завтра и ждать врача, либо сами руки в ноги и в неотложку. Ну нет же, будут вызывать и ждать по несколько часов СКОРУЮ, которая реально должна ехать на экстренные вызовы инсульт, инфаркт, ножевое ранение и тд и тп. Если меня это бесит, то представляю как их это зае…», — возмущается тюменка.

Агентство направило запрос в департамент здравоохранения по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство рассказывало историю тюменки с острым аппендицитом, которая, не дождавшись скорой, поехала самостоятельно на такси в больницу. Добираться своими силами ей посоветовали в диспетчерской, которая принимала вызов.