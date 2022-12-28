Челябинские присяжные вынесли вердикт по банде за погром на предприятии

Шестерым из восьми членам банды вынесли обвинительный вердикт Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Челябинском областном суде присяжные вынесли обвинительный вердикт шестерым членам организованной преступной группировки (ОПГ), которая девять лет назад устроила нападение на фирму бывшего представителя криминального мира Станислава Смелова. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры, некоторым участникам банды удалось уйти от правосудия.

«Присяжные заседатели огласили обвинительный вердикт шестерым участникам вооруженного нападения, совершенного в декабре 2013. Пятеро из них признаны заслуживающим снисхождения. Им предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям УК РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве отметили, что одному из членов банды удалось скрыться. Сейчас он находится в розыске. Еще один был оправдан присяжными. В дальнейшем последует стадия обсуждения последствий вердикта, в ходе которой будут исследованы данные о личности подсудимых, разрешены вопросы квалификации их действий и назначения наказания.

История началась еще в 2010 году. Тогда группировка выселила Смелова из его дома по улице Учебной в Челябинске. Три года спустя они заявились на его предприятие «ССВ-Мечел», и, не найдя хозяина, стали издеваться над рабочими, заставили копать могилы, а также похитили найденное имущество на общую сумму более 400 тысяч рублей.

В итоге Смелов не стал это терпеть и попытался устроить самосуд. В середине декабря 2013 года он расстрелял автомобиль одного из соперников. В итоге, в июне 2015 года Смелова признали виновным в разбое, краже и хулиганстве и отправили в колонию на 10 лет. На заседании суда он высказывал угрозы в адрес судьи.