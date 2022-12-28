28 декабря 2022

Пермяки пожаловались на поджигателя, который орудует в подъездах. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в промзоне на Троицком тракте. Челябинск, мчс, дым, пожар, чп, огонь, чс
Пермяк поджег в двух подъездах дома информационные стенды Фото:

Жители Перми разыскивают злоумышленника, который поджигает подъезды в домах. Недавно поджигатель орудовал в одном из домов у городского Цирка, в этом же здании располагается районный военкомат и полицейский участок. О поджоге URA.RU рассказал жительница пострадавшего дома.

«26 декабря, в понедельник, около 12 часов дня, неизвестный мужчина зашел в 10 и 11 подъезды и поджег информационные стенды, расположенные на первых этажах. В 11 подъезде от стенда загорелась коляска. Было очень много дыма, приезжали пожарные и полиция», — рассказала местная жительница. Также пермячка предоставила фото последствия пожара и фото с камер видеонаблюдения.

Сейчас в подъезде развешены ориентировки поджигателя. Жителей просят быть осторожными и сообщать в чате дома, если заметят кого-то похожего. В пресс-службу УМВД по городу Перми отправлен запрос.

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Жители Перми разыскивают злоумышленника, который поджигает подъезды в домах. Недавно поджигатель орудовал в одном из домов у городского Цирка, в этом же здании располагается районный военкомат и полицейский участок. О поджоге URA.RU рассказал жительница пострадавшего дома. «26 декабря, в понедельник, около 12 часов дня, неизвестный мужчина зашел в 10 и 11 подъезды и поджег информационные стенды, расположенные на первых этажах. В 11 подъезде от стенда загорелась коляска. Было очень много дыма, приезжали пожарные и полиция», — рассказала местная жительница. Также пермячка предоставила фото последствия пожара и фото с камер видеонаблюдения. Сейчас в подъезде развешены ориентировки поджигателя. Жителей просят быть осторожными и сообщать в чате дома, если заметят кого-то похожего. В пресс-службу УМВД по городу Перми отправлен запрос.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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