Жители Перми разыскивают злоумышленника, который поджигает подъезды в домах. Недавно поджигатель орудовал в одном из домов у городского Цирка, в этом же здании располагается районный военкомат и полицейский участок. О поджоге URA.RU рассказал жительница пострадавшего дома.
«26 декабря, в понедельник, около 12 часов дня, неизвестный мужчина зашел в 10 и 11 подъезды и поджег информационные стенды, расположенные на первых этажах. В 11 подъезде от стенда загорелась коляска. Было очень много дыма, приезжали пожарные и полиция», — рассказала местная жительница. Также пермячка предоставила фото последствия пожара и фото с камер видеонаблюдения.
Сейчас в подъезде развешены ориентировки поджигателя. Жителей просят быть осторожными и сообщать в чате дома, если заметят кого-то похожего. В пресс-службу УМВД по городу Перми отправлен запрос.
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