Пермяки пожаловались на поджигателя, который орудует в подъездах. Фото

29 декабря 2022 в 20:06 Размер текста - 17 +

Пермяк поджег в двух подъездах дома информационные стенды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Перми разыскивают злоумышленника, который поджигает подъезды в домах. Недавно поджигатель орудовал в одном из домов у городского Цирка, в этом же здании располагается районный военкомат и полицейский участок. О поджоге URA.RU рассказал жительница пострадавшего дома. «26 декабря, в понедельник, около 12 часов дня, неизвестный мужчина зашел в 10 и 11 подъезды и поджег информационные стенды, расположенные на первых этажах. В 11 подъезде от стенда загорелась коляска. Было очень много дыма, приезжали пожарные и полиция», — рассказала местная жительница. Также пермячка предоставила фото последствия пожара и фото с камер видеонаблюдения. Сейчас в подъезде развешены ориентировки поджигателя. Жителей просят быть осторожными и сообщать в чате дома, если заметят кого-то похожего. В пресс-службу УМВД по городу Перми отправлен запрос.

Жители Перми разыскивают злоумышленника, который поджигает подъезды в домах. Недавно поджигатель орудовал в одном из домов у городского Цирка, в этом же здании располагается районный военкомат и полицейский участок. О поджоге URA.RU рассказал жительница пострадавшего дома. «26 декабря, в понедельник, около 12 часов дня, неизвестный мужчина зашел в 10 и 11 подъезды и поджег информационные стенды, расположенные на первых этажах. В 11 подъезде от стенда загорелась коляска. Было очень много дыма, приезжали пожарные и полиция», — рассказала местная жительница. Также пермячка предоставила фото последствия пожара и фото с камер видеонаблюдения. Сейчас в подъезде развешены ориентировки поджигателя. Жителей просят быть осторожными и сообщать в чате дома, если заметят кого-то похожего. В пресс-службу УМВД по городу Перми отправлен запрос.