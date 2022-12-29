В США назвали своего главного соперника

Госдеп США считает Китай главным соперником страны

30 декабря 2022 в 03:42 Размер текста - 17 +

В Госдепе считают, что Китай способен изменить миропорядок Фото: Владимир Андреев © URA.RU Китай является единственным соперником США, который планирует изменить существующий в мире порядок. Об этом заявил заместитель главы пресс-службы американского госдепартамента страны Ведант Патель. «КНР является нашим единственным соперником, который одновременно намерен изменить международный порядок и становится все больше экономической, дипломатической, военной и технологической силой, чтобы преуспеть в [достижении] этой цели», — приводит слова Пателя РИА Новости. Ранее Лидер Китая Си Цзиньпин в беседе с президентом США Джо Байденом четко обозначил, что тайваньский вопрос — это красная линия, которую нельзя пересекать при проведении переговоров между странами. Американский лидер заявлял о намерениях Вашингтона встать на защиту острова, если Пекин применит к острову военную силу. Глава КНДР Ким Чен Ын отказался сотрудничать с США против Китая и России.

Китай является единственным соперником США, который планирует изменить существующий в мире порядок. Об этом заявил заместитель главы пресс-службы американского госдепартамента страны Ведант Патель. «КНР является нашим единственным соперником, который одновременно намерен изменить международный порядок и становится все больше экономической, дипломатической, военной и технологической силой, чтобы преуспеть в [достижении] этой цели», — приводит слова Пателя РИА Новости. Ранее Лидер Китая Си Цзиньпин в беседе с президентом США Джо Байденом четко обозначил, что тайваньский вопрос — это красная линия, которую нельзя пересекать при проведении переговоров между странами. Американский лидер заявлял о намерениях Вашингтона встать на защиту острова, если Пекин применит к острову военную силу. Глава КНДР Ким Чен Ын отказался сотрудничать с США против Китая и России.