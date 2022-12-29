29 декабря 2022

В США назвали своего главного соперника

Госдеп США считает Китай главным соперником страны
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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
В Госдепе считают, что Китай способен изменить миропорядок Фото:

Китай является единственным соперником США, который планирует изменить существующий в мире порядок. Об этом заявил заместитель главы пресс-службы американского госдепартамента страны Ведант Патель.

«КНР является нашим единственным соперником, который одновременно намерен изменить международный порядок и становится все больше экономической, дипломатической, военной и технологической силой, чтобы преуспеть в [достижении] этой цели», — приводит слова Пателя РИА Новости.

Ранее Лидер Китая Си Цзиньпин в беседе с президентом США Джо Байденом четко обозначил, что тайваньский вопрос — это красная линия, которую нельзя пересекать при проведении переговоров между странами. Американский лидер заявлял о намерениях Вашингтона встать на защиту острова, если Пекин применит к острову военную силу. Глава КНДР Ким Чен Ын отказался сотрудничать с США против Китая и России.

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Китай является единственным соперником США, который планирует изменить существующий в мире порядок. Об этом заявил заместитель главы пресс-службы американского госдепартамента страны Ведант Патель. «КНР является нашим единственным соперником, который одновременно намерен изменить международный порядок и становится все больше экономической, дипломатической, военной и технологической силой, чтобы преуспеть в [достижении] этой цели», — приводит слова Пателя РИА Новости. Ранее Лидер Китая Си Цзиньпин в беседе с президентом США Джо Байденом четко обозначил, что тайваньский вопрос — это красная линия, которую нельзя пересекать при проведении переговоров между странами. Американский лидер заявлял о намерениях Вашингтона встать на защиту острова, если Пекин применит к острову военную силу. Глава КНДР Ким Чен Ын отказался сотрудничать с США против Китая и России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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