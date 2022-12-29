29 декабря 2022

Экономист подсчитал курс рубля в 2023 году

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Курс рубля будет торговаться в диапазоне от 67 до 80 рублей Фото:

Российский рубль будет варьироваться от 67 до 80 рублей за американский доллар. С таким заявлением выступил директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокер» Александр Цыганов.

«Мы предполагаем, что в начале 2023 года курс американского доллара будет в диапазоне 73-75 рублей, далее немного скорректируется до 67 рублей и далее к 80 рублям», — сообщил агентству «Прайм» Цыганов.

Ранее URA.RU писало, что в начале декабря резко ослаб курс рубля. По словам ЦБ РФ, это произошло из-за падения цен на нефть и ухудшения внешних условий. Эксперты же придерживаются мнения, что ослабление произошло из-за снижения экспортных поступлений и введения потолка цен на российскую нефть.

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Российский рубль будет варьироваться от 67 до 80 рублей за американский доллар. С таким заявлением выступил директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокер» Александр Цыганов. «Мы предполагаем, что в начале 2023 года курс американского доллара будет в диапазоне 73-75 рублей, далее немного скорректируется до 67 рублей и далее к 80 рублям», — сообщил агентству «Прайм» Цыганов. Ранее URA.RU писало, что в начале декабря резко ослаб курс рубля. По словам ЦБ РФ, это произошло из-за падения цен на нефть и ухудшения внешних условий. Эксперты же придерживаются мнения, что ослабление произошло из-за снижения экспортных поступлений и введения потолка цен на российскую нефть.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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