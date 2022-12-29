Тюменским вахтовикам за работу в Якутии заплатят почти 200 тысяч рублей

В Тюмени ищут сварщиков для работы в Якутии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени ищут сварщиков, которые готовы отправиться на работу в Якутию. За вахту тюменцам заплатят от 150 до 180 тысяч рублей. Вакансия опубликована на сервисе по поиску работы SuperJob.

«В крупную нефтегазодобывающую компанию требуется электросварщик ручной сварки. Работа на территории Республики Саха (Якутия). Зарплата 150 — 180 тысяч рублей в месяц», — указал работодатель на сайте. Главными требованиями к кандидату являются опыт работы от трех лет и наличие среднего специального образования.

Вахта длится 60 дней. Проезд, проживание и трехразовое питание оплачивается за счет организации. Отмечается, что на территории вагон-городка, где будут находиться сотрудники, есть баня, магазин и прачечная.

Ранее URA.RU писало, что тюменцев приглашают на работу в Бангладеш. Вакансию разместила дочка «Росатома».