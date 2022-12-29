Пермяк продает бюст Ленина за полмиллиона. Скрин

30 декабря 2022 в 09:03 Размер текста - 17 +

Бюст Владимира Ленина продается в Пермском крае Фото: Илья Московец © URA.RU Бюст Владимира Ленина выставлен на продажу в Кунгуре (Пермский край). Соответствующее объявление было размещено на популярной площадке с объявлениями. «Бюст вождя мирового пролетариата Ленина. Из чистого куска природного красного гранита», — говорится в объявлении. Стоимость бюста владелец оценил в 500 тысяч рублей. В высоту гранитное изделие достигает почти 80 сантиметров. В ширину — 54 сантиметра. Ранее URA.RU рассказывало о продаже бюста Иосифа Сталина в качестве садового гнома. Бюст Ленина в огороде Фото: Авито Продавец показал размер фигуры Фото: Авито

Бюст Владимира Ленина выставлен на продажу в Кунгуре (Пермский край). Соответствующее объявление было размещено на популярной площадке с объявлениями. «Бюст вождя мирового пролетариата Ленина. Из чистого куска природного красного гранита», — говорится в объявлении. Стоимость бюста владелец оценил в 500 тысяч рублей. В высоту гранитное изделие достигает почти 80 сантиметров. В ширину — 54 сантиметра. Ранее URA.RU рассказывало о продаже бюста Иосифа Сталина в качестве садового гнома.