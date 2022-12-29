Бюст Владимира Ленина продается в Пермском крае
Бюст Владимира Ленина выставлен на продажу в Кунгуре (Пермский край). Соответствующее объявление было размещено на популярной площадке с объявлениями.
«Бюст вождя мирового пролетариата Ленина. Из чистого куска природного красного гранита», — говорится в объявлении. Стоимость бюста владелец оценил в 500 тысяч рублей.
В высоту гранитное изделие достигает почти 80 сантиметров. В ширину — 54 сантиметра. Ранее URA.RU рассказывало о продаже бюста Иосифа Сталина в качестве садового гнома.
Бюст Ленина в огороде
Продавец показал размер фигуры
Тысячи пермяков читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая Пермь».