29 декабря 2022
28 декабря 2022

Пермяк продает бюст Ленина за полмиллиона. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, бюст, ленин
Бюст Владимира Ленина продается в Пермском крае Фото:

Бюст Владимира Ленина выставлен на продажу в Кунгуре (Пермский край). Соответствующее объявление было размещено на популярной площадке с объявлениями.

«Бюст вождя мирового пролетариата Ленина. Из чистого куска природного красного гранита», — говорится в объявлении. Стоимость бюста владелец оценил в 500 тысяч рублей.

В высоту гранитное изделие достигает почти 80 сантиметров. В ширину — 54 сантиметра. Ранее URA.RU рассказывало о продаже бюста Иосифа Сталина в качестве садового гнома.

Бюст Ленина в огороде
Фото:
Продавец показал размер фигуры
Фото:

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Бюст Владимира Ленина выставлен на продажу в Кунгуре (Пермский край). Соответствующее объявление было размещено на популярной площадке с объявлениями. «Бюст вождя мирового пролетариата Ленина. Из чистого куска природного красного гранита», — говорится в объявлении. Стоимость бюста владелец оценил в 500 тысяч рублей. В высоту гранитное изделие достигает почти 80 сантиметров. В ширину — 54 сантиметра. Ранее URA.RU рассказывало о продаже бюста Иосифа Сталина в качестве садового гнома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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