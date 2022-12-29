29 декабря 2022

Прокуратура проверила челябинские детсады, куда поставляли мясо неизвестного происхождения

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка выявила санитарно-эпидемиологические нарушения в детских садах Варны Фото:

Прокуратура проверила детские сады Варны (Челябинская область), в которые поставляли мясо неизвестного происхождения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«В Варне у детского сада № 8 и детского сада №11 с предпринимателем заключены контракты на поставку 70 кг говядины 1 категории. Мясо закуплено в частном подворье. Осмотр и клеймление произведено ветврачом, выданы ветеринарные свидетельства», — уточнили в ведомстве.

Изначально в ФГИС «Меркурий» адрес предпринимателя был указан неверно. Нарушения были устранены. Проверка выявила нарушения в самих дошкольных учреждениях. Транспортная маркировка и сопроводительные документы имели расхождения, а мясо неоднократно повторно замораживали.

Ранее сообщалось, что в три детских сада Варны отправили 270 кг мяса неизвестного происхождения. В ходе проверок Россельхознадзора выяснено, что площадка бизнесмена расположена в частном доме, а значит никакое производство по этому адресу осуществляться не могло.

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Прокуратура проверила детские сады Варны (Челябинская область), в которые поставляли мясо неизвестного происхождения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «В Варне у детского сада № 8 и детского сада №11 с предпринимателем заключены контракты на поставку 70 кг говядины 1 категории. Мясо закуплено в частном подворье. Осмотр и клеймление произведено ветврачом, выданы ветеринарные свидетельства», — уточнили в ведомстве. Изначально в ФГИС «Меркурий» адрес предпринимателя был указан неверно. Нарушения были устранены. Проверка выявила нарушения в самих дошкольных учреждениях. Транспортная маркировка и сопроводительные документы имели расхождения, а мясо неоднократно повторно замораживали. Ранее сообщалось, что в три детских сада Варны отправили 270 кг мяса неизвестного происхождения. В ходе проверок Россельхознадзора выяснено, что площадка бизнесмена расположена в частном доме, а значит никакое производство по этому адресу осуществляться не могло.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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