Прокуратура проверила челябинские детсады, куда поставляли мясо неизвестного происхождения

30 декабря 2022 в 10:15 Размер текста - 17 +

Проверка выявила санитарно-эпидемиологические нарушения в детских садах Варны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Прокуратура проверила детские сады Варны (Челябинская область), в которые поставляли мясо неизвестного происхождения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «В Варне у детского сада № 8 и детского сада №11 с предпринимателем заключены контракты на поставку 70 кг говядины 1 категории. Мясо закуплено в частном подворье. Осмотр и клеймление произведено ветврачом, выданы ветеринарные свидетельства», — уточнили в ведомстве. Изначально в ФГИС «Меркурий» адрес предпринимателя был указан неверно. Нарушения были устранены. Проверка выявила нарушения в самих дошкольных учреждениях. Транспортная маркировка и сопроводительные документы имели расхождения, а мясо неоднократно повторно замораживали. Ранее сообщалось, что в три детских сада Варны отправили 270 кг мяса неизвестного происхождения. В ходе проверок Россельхознадзора выяснено, что площадка бизнесмена расположена в частном доме, а значит никакое производство по этому адресу осуществляться не могло.

Прокуратура проверила детские сады Варны (Челябинская область), в которые поставляли мясо неизвестного происхождения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «В Варне у детского сада № 8 и детского сада №11 с предпринимателем заключены контракты на поставку 70 кг говядины 1 категории. Мясо закуплено в частном подворье. Осмотр и клеймление произведено ветврачом, выданы ветеринарные свидетельства», — уточнили в ведомстве. Изначально в ФГИС «Меркурий» адрес предпринимателя был указан неверно. Нарушения были устранены. Проверка выявила нарушения в самих дошкольных учреждениях. Транспортная маркировка и сопроводительные документы имели расхождения, а мясо неоднократно повторно замораживали. Ранее сообщалось, что в три детских сада Варны отправили 270 кг мяса неизвестного происхождения. В ходе проверок Россельхознадзора выяснено, что площадка бизнесмена расположена в частном доме, а значит никакое производство по этому адресу осуществляться не могло.