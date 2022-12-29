В Екатеринбурге появились глыбы с 10 тысячами рублей внутри. Видео

30 декабря 2022 в 11:13 Размер текста - 17 +

Ледяные глыбы разместили на улице Вайнера и у Дворца молодежи Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге появился Дед Мороз, который решил поиграть с горожанами накануне Нового года. С его подачи в центре города установили ледяные глыбы, внутри каждой из которых разместили по пять и 10 тысяч рублей. Видео с тем, как екатеринбуржцы с помощью горелки и кофе пытаются достать деньги изо льда, появились в telegram-канале Деда Мороза. «Вот и первый денежный подарок. Куб нельзя уносить с места, мои помощники следят за этим. Попробуйте растопить его или придумайте другой способ, как добраться до денег в центре куба», — заявил уральский Дед Мороз. Ледяные денежные кубы были замечены на улице Вайнера и у Дворца молодежи. Как пояснили организаторы корреспонденту URA.RU, если со стороны горожан будет отклик, то в центре появятся дополнительные кубы. «В первом, если не ошибаюсь, было пять тысяч, во втором 10. Мог попробовать каждый. Первый парень разбил топором, а второй, который был вечером, делал все с помощью горелки», — пояснили организаторы.

В Екатеринбурге появился Дед Мороз, который решил поиграть с горожанами накануне Нового года. С его подачи в центре города установили ледяные глыбы, внутри каждой из которых разместили по пять и 10 тысяч рублей. Видео с тем, как екатеринбуржцы с помощью горелки и кофе пытаются достать деньги изо льда, появились в telegram-канале Деда Мороза. «Вот и первый денежный подарок. Куб нельзя уносить с места, мои помощники следят за этим. Попробуйте растопить его или придумайте другой способ, как добраться до денег в центре куба», — заявил уральский Дед Мороз. Ледяные денежные кубы были замечены на улице Вайнера и у Дворца молодежи. Как пояснили организаторы корреспонденту URA.RU, если со стороны горожан будет отклик, то в центре появятся дополнительные кубы. «В первом, если не ошибаюсь, было пять тысяч, во втором 10. Мог попробовать каждый. Первый парень разбил топором, а второй, который был вечером, делал все с помощью горелки», — пояснили организаторы.