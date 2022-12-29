29 декабря 2022

Сгоревший в Перми локомотив ретро-поезда обещают быстро восстановить. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка ретро поезда День Победы в депо Сортировочная ул,Дзержинского 30. Пермь, паровоз, железная дорога, поезд победы, ретро поезд, депо, ремонт паровоза, лв0123
Поезд обещают вернуть в строй (архивное фото) Фото:

Паровоз 1944 года выпуска, который сгорел вечером 29 декабря, подлежит восстановлению. Причем сделать это будет достаточно просто, рассказали корреспонденту URA.RU сотрудники локомотивного депо.

«Информация, что поврежденный пожаром паровоз не подлежит восстановлению, не соответствует действительности. Слесаря локомотивного депо пояснили, что повреждена лишь деревянная обшивка кабины и ремонт не составит особого труда», — передает журналист агентства из депо.

К расследованию ЧП приступили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России. Его сотрудники устанавливают все обстоятельства происшествия, после чего будет принято процессуальное решение, сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU рассказывало, что вечером 29 декабря сгорел паровоз, находившийся на железнодорожной станции Пермь II. В Уральской транспортной прокуратуре рассказывали, что он выгорел полностью. Предварительная причина — нарушение правил противопожарной безопасности машинистом-кочегаром.

Локомотив будет восстановлен
Фото:

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Паровоз 1944 года выпуска, который сгорел вечером 29 декабря, подлежит восстановлению. Причем сделать это будет достаточно просто, рассказали корреспонденту URA.RU сотрудники локомотивного депо. «Информация, что поврежденный пожаром паровоз не подлежит восстановлению, не соответствует действительности. Слесаря локомотивного депо пояснили, что повреждена лишь деревянная обшивка кабины и ремонт не составит особого труда», — передает журналист агентства из депо. К расследованию ЧП приступили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России. Его сотрудники устанавливают все обстоятельства происшествия, после чего будет принято процессуальное решение, сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU рассказывало, что вечером 29 декабря сгорел паровоз, находившийся на железнодорожной станции Пермь II. В Уральской транспортной прокуратуре рассказывали, что он выгорел полностью. Предварительная причина — нарушение правил противопожарной безопасности машинистом-кочегаром.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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