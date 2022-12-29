Поезд обещают вернуть в строй (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Паровоз 1944 года выпуска, который сгорел вечером 29 декабря, подлежит восстановлению. Причем сделать это будет достаточно просто, рассказали корреспонденту URA.RU сотрудники локомотивного депо.

«Информация, что поврежденный пожаром паровоз не подлежит восстановлению, не соответствует действительности. Слесаря локомотивного депо пояснили, что повреждена лишь деревянная обшивка кабины и ремонт не составит особого труда», — передает журналист агентства из депо.

К расследованию ЧП приступили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России. Его сотрудники устанавливают все обстоятельства происшествия, после чего будет принято процессуальное решение, сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU рассказывало, что вечером 29 декабря сгорел паровоз, находившийся на железнодорожной станции Пермь II. В Уральской транспортной прокуратуре рассказывали, что он выгорел полностью. Предварительная причина — нарушение правил противопожарной безопасности машинистом-кочегаром.