Депутат Гордиенко ушел с поста главврача из-за обещанной главой депздрава должности в Салехарде. Инсайд

30 декабря 2022 в 14:16 Размер текста - 17 +

Главный врач Гордиенко ждал нового назначения после выхода на пенсию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат Виктор Гордиенко, возглавляющий станцию скорой помощи Ноябрьска (ЯНАО), вышел на пенсию после обещаний директора департамента здравоохранений Сергея Новикова о новой должности в Салехарде. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах региона. «Гордиенко собирался на пенсию, но надеялся получить предложение от Новикова. Предполагалась, что заслуженный врач получит место в Салехарде. Но пока этого не произошло», — рассказал инсайдер. По словам инсайдера, Виктор Гордиенко может претендовать на должность главного врача Салехардской окружной клинической больницы. Эта должна освободится после ухода из медучреждения главврача Андрея Лукинова. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО объединяют две станции скорой помощи. Теперь из Тарко-Сале будут руководить отделением в поселке Уренгой.

Депутат Виктор Гордиенко, возглавляющий станцию скорой помощи Ноябрьска (ЯНАО), вышел на пенсию после обещаний директора департамента здравоохранений Сергея Новикова о новой должности в Салехарде. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах региона. «Гордиенко собирался на пенсию, но надеялся получить предложение от Новикова. Предполагалась, что заслуженный врач получит место в Салехарде. Но пока этого не произошло», — рассказал инсайдер. По словам инсайдера, Виктор Гордиенко может претендовать на должность главного врача Салехардской окружной клинической больницы. Эта должна освободится после ухода из медучреждения главврача Андрея Лукинова. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО объединяют две станции скорой помощи. Теперь из Тарко-Сале будут руководить отделением в поселке Уренгой.