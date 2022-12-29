29 декабря 2022

Перед Новым годом в тюменской травматологии появились огромные очереди

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сеть магазинов разливных напитков «Пивлавка». Екатеринбург, травма, гипс, рука в гипсе, перелом руки, сломанная рука, повреждение
За сутки в травматологические отделение ОКБ №2 за помощью обращаются до 180 пациентов Фото:

Жители Тюмени часами ждут своей очереди, чтобы попасть на прием в травматологическое отделение ОКБ №2. Об этом URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию.

«Сегодня упал и повредил спину. Приехал в травматологию самостоятельно. В коридоре своей очереди ждали уже около 20 человек. Некоторые — с серьезными травмами. Просидел в очереди около полутора часов», — сообщил URA.RU один из жителей Тюмени.

В аналогичную ситуацию попала другая жительница Тюмени. «Муж очень сильно вывихнул руку. Ночью сразу поехали в ОКБ №2. Думали, людей будет немного, но ошиблись: в коридоре было около 25 человек. Очередь двигалась быстро, но все равно пришлось прождать около двух часов», — рассказала тюменка в беседе с агентством.

В региональном департаменте здравоохранения URA.RU рассказали, что в среднем за сутки в травматологическое отделение ОКБ №2 Тюмени обращаются 180 человек. «На данный момент незначительно увеличилось число поступающих в травмпункт пациентов. Специалисты справляются с потоком пациентов, распределяя нагрузку и не создавая больших очередей. В среднем за сутки в травматологическое отделение ОКБ №2 поступает около 180 человек», — сообщили там агентству.

Тысячи тюменцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».

Жители Тюмени часами ждут своей очереди, чтобы попасть на прием в травматологическое отделение ОКБ №2. Об этом URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию. «Сегодня упал и повредил спину. Приехал в травматологию самостоятельно. В коридоре своей очереди ждали уже около 20 человек. Некоторые — с серьезными травмами. Просидел в очереди около полутора часов», — сообщил URA.RU один из жителей Тюмени. В аналогичную ситуацию попала другая жительница Тюмени. «Муж очень сильно вывихнул руку. Ночью сразу поехали в ОКБ №2. Думали, людей будет немного, но ошиблись: в коридоре было около 25 человек. Очередь двигалась быстро, но все равно пришлось прождать около двух часов», — рассказала тюменка в беседе с агентством. В региональном департаменте здравоохранения URA.RU рассказали, что в среднем за сутки в травматологическое отделение ОКБ №2 Тюмени обращаются 180 человек. «На данный момент незначительно увеличилось число поступающих в травмпункт пациентов. Специалисты справляются с потоком пациентов, распределяя нагрузку и не создавая больших очередей. В среднем за сутки в травматологическое отделение ОКБ №2 поступает около 180 человек», — сообщили там агентству.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...