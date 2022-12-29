Перед Новым годом в тюменской травматологии появились огромные очереди

За сутки в травматологические отделение ОКБ №2 за помощью обращаются до 180 пациентов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Тюмени часами ждут своей очереди, чтобы попасть на прием в травматологическое отделение ОКБ №2. Об этом URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию.

«Сегодня упал и повредил спину. Приехал в травматологию самостоятельно. В коридоре своей очереди ждали уже около 20 человек. Некоторые — с серьезными травмами. Просидел в очереди около полутора часов», — сообщил URA.RU один из жителей Тюмени.

В аналогичную ситуацию попала другая жительница Тюмени. «Муж очень сильно вывихнул руку. Ночью сразу поехали в ОКБ №2. Думали, людей будет немного, но ошиблись: в коридоре было около 25 человек. Очередь двигалась быстро, но все равно пришлось прождать около двух часов», — рассказала тюменка в беседе с агентством.

В региональном департаменте здравоохранения URA.RU рассказали, что в среднем за сутки в травматологическое отделение ОКБ №2 Тюмени обращаются 180 человек. «На данный момент незначительно увеличилось число поступающих в травмпункт пациентов. Специалисты справляются с потоком пациентов, распределяя нагрузку и не создавая больших очередей. В среднем за сутки в травматологическое отделение ОКБ №2 поступает около 180 человек», — сообщили там агентству.