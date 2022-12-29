Речь — о популярном роботе-собаке Spot от компании Boston Dynamics Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Перми начали создавать эксклюзивные вещи интерьера в виде известного черно-желтого робопса Spot американской инженерной компании Boston Dynamics, специализирующейся в робототехнике. Первый предмет лимитированной коллекции — мангал. Автор идеи — основатель рекламного агентства в Перми KONTENT FUCKTORY и креативный директор бара «Дом Культуры» Данил Гурьянов рассказал URA.RU о том, что сподвигло его на создание таких вещей.

«Какое-то время назад в интернете были популярны ролики с этим роботом, где люди всячески над ним издеваются, пинают, показывая его неуязвимость, крутоcть. И я подумал: вот американцы! Запугивают нас своими роботами. И решил, что у нас в России такой пес будет служить добру — мы его сделаем точкой притяжения. К примеру, мангал будет собирать друзей, чтобы пожарить мясо, пообщаться. Я загорелся этой идеей, мне стало очень смешно, и я начал поиски проектировщиков, 3D-моделистов, чтобы максимально достоверно изобразить робота», — рассказал URA.RU Данил Гурьянов.

Он обратился со своей идеей к проектировщику Григорию Ткачеву, который занимается 3D-моделированием. В итоге появилась первая модель робопса, потом еще несколько — приходилось дорабатывать их, чтобы сделать красивее и более похожими на оригинал. Мангал стал первым изделием в форм-факторе робопса. В честь него было придумано и название арт-концепту — Ural Mangalics. По словам автора идеи, название содержит в себе и юмор, отсылая к названию американской компании Boston Dynamics, и долю патриотизма.

Мангал Данил Гурьянов продал за 30 тысяч рублей. Он отмечает, что это был не просто мангал в форме собаки, а скорее арт-объект, художественная инсталляция.

«Это не будет запущено в потоковое, массовое производство. Это станет эксклюзивом — будет выпускаться лимитированным тиражом, в том числе на заказ. Мы будем создавать другие предметы в форм-факторе робопса: журнальный столик, банкетку, летние холодильники для напитков и другие функциональные предметы», — уточнил автор идеи.

Создатель уральской черно-желтой собаки также отметил, что если кто-то хочет себе приобрести робопса с другим назначением — будь то кашпо для цветов или любая другая вещь — можно сделать заказ в Ural mangalics. Собаку смогут изготовить в течение семи рабочих дней.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк создает посуду из бутылок из-под вина. В коллекции есть бокалы, вазы и другие функциональные вещи.

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