В Екатеринбурге аренда квартиры на Новый год подорожала на 29%

30 декабря 2022 в 15:05 Размер текста - 17 +

Снять квартиру на сутки в новогоднюю ночь обойдется в 6 тысяч рублей Денис Моргунов © URA.RU Стоимость аренды квартиры 31 декабря в Екатеринбурге выросла на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 6 тысяч рублей. Такие выводы сделали эксперты «Циан». Результаты исследования опубликованы на официальном сайте компании. «Средняя ставка аренды на Новый год составила в целом по городам-миллионникам 6,2 тысячи рублей, это на 31% дороже, чем год назад (4,8 тысяч рублей). В Екатеринбурге в 2021 году арендовать квартиру в новогоднюю ночь можно было в среднем за 4,6 тысяч рублей, а в 2022-м — за 6 тысяч рублей», — рассказывают авторы исследования. Сильнее всего ставка выросла в Воронеже (+46%) и Нижнем Новгороде (45%). Меньше всего — в Уфе (16%).

Стоимость аренды квартиры 31 декабря в Екатеринбурге выросла на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 6 тысяч рублей. Такие выводы сделали эксперты «Циан». Результаты исследования опубликованы на официальном сайте компании. «Средняя ставка аренды на Новый год составила в целом по городам-миллионникам 6,2 тысячи рублей, это на 31% дороже, чем год назад (4,8 тысяч рублей). В Екатеринбурге в 2021 году арендовать квартиру в новогоднюю ночь можно было в среднем за 4,6 тысяч рублей, а в 2022-м — за 6 тысяч рублей», — рассказывают авторы исследования. Сильнее всего ставка выросла в Воронеже (+46%) и Нижнем Новгороде (45%). Меньше всего — в Уфе (16%).