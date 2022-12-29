29 декабря 2022

В Екатеринбурге аренда квартиры на Новый год подорожала на 29%

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Снять квартиру на сутки в новогоднюю ночь обойдется в 6 тысяч рублей

Стоимость аренды квартиры 31 декабря в Екатеринбурге выросла на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 6 тысяч рублей. Такие выводы сделали эксперты «Циан». Результаты исследования опубликованы на официальном сайте компании.

«Средняя ставка аренды на Новый год составила в целом по городам-миллионникам 6,2 тысячи рублей, это на 31% дороже, чем год назад (4,8 тысяч рублей). В Екатеринбурге в 2021 году арендовать квартиру в новогоднюю ночь можно было в среднем за 4,6 тысяч рублей, а в 2022-м — за 6 тысяч рублей», — рассказывают авторы исследования.

Сильнее всего ставка выросла в Воронеже (+46%) и Нижнем Новгороде (45%). Меньше всего — в Уфе (16%).

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Стоимость аренды квартиры 31 декабря в Екатеринбурге выросла на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 6 тысяч рублей. Такие выводы сделали эксперты «Циан». Результаты исследования опубликованы на официальном сайте компании. «Средняя ставка аренды на Новый год составила в целом по городам-миллионникам 6,2 тысячи рублей, это на 31% дороже, чем год назад (4,8 тысяч рублей). В Екатеринбурге в 2021 году арендовать квартиру в новогоднюю ночь можно было в среднем за 4,6 тысяч рублей, а в 2022-м — за 6 тысяч рублей», — рассказывают авторы исследования. Сильнее всего ставка выросла в Воронеже (+46%) и Нижнем Новгороде (45%). Меньше всего — в Уфе (16%).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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