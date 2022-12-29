В Екатеринбурге аренда квартиры на Новый год подорожала на 29%

Стоимость аренды квартиры 31 декабря в Екатеринбурге выросла на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 6 тысяч рублей. Такие выводы сделали эксперты «Циан». Результаты исследования опубликованы на официальном сайте компании.
«Средняя ставка аренды на Новый год составила в целом по городам-миллионникам 6,2 тысячи рублей, это на 31% дороже, чем год назад (4,8 тысяч рублей). В Екатеринбурге в 2021 году арендовать квартиру в новогоднюю ночь можно было в среднем за 4,6 тысяч рублей, а в 2022-м — за 6 тысяч рублей», — рассказывают авторы исследования.
Сильнее всего ставка выросла в Воронеже (+46%) и Нижнем Новгороде (45%). Меньше всего — в Уфе (16%).
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