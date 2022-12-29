В Екатеринбурге подорожает школьное питание

Родители получили сообщения о том, что в школах подорожает питание Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Стоимость школьных завтраков и обедов в Екатеринбурге снова подорожает с 9 января 2023 года. Сообщения с такой информацией стали получать родители (скрины имеются в распоряжении редакции). Об этом рассказали читатели URA.RU.

«Пришло сообщение в WhatsApp от классного руководителя. Там написано, что 9 января изменится цена за завтрак и обед. Вроде недавно повышали, а теперь снова повышение цен», — делятся читатели агентства.

По словам мамы ученика екатеринбургского лицея №130, классный руководитель прислал сообщение с конкретными расценками на школьное питание. «Нам пришло сообщение в школьный чат с информацией о том, что цены выросли на питание. Раньше платили 107 руб., а теперь 118,57 руб. Стоимость обеда была 130,94 руб., а стал 140,37 руб.», — поделилась горожанка.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в мэрию Екатеринбурга. Там подтвердили информацию. «Да, действительно. Индексация платы во всех классах составит до 5,5%. Причем это максимальный показатель: в ряде школ он будет меньше», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что по решению свердловского губернатора Евгения Куйвашева на обеспечение школьного питания из областного бюджета в 2022/2023 учебном году будет направлено 2 миллиарда 559 тысяч рублей. Из федерального бюджета будет выделено 2 миллиарда 789 тысяч рублей. Считается, что этих средств будет достаточно, чтобы обеспечить бесплатным питанием 325 тысяч школьников.