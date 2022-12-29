ФСБ задержала пермяка за сбыт «шпионской» авторучки

Горожанина задержали при передаче устройства Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Перми 24-летний мужчина за сбыт канцелярской ручки с микрофоном был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ. В отношении горожанина возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте спецсредств, предназначенных для негласного получения информации (ст. 138.1 УК РФ). Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Пермскому краю.

«По данным следствия, житель Перми, осуществил сбыт канцелярской ручки с микрофоном и наушником, заведомо зная, что оборот данных средств запрещен законом. После передачи устройства, подозреваемый был задержан сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю, которые выявили преступление в ходе проведения оперативных мероприятий», — говорится в сообщении.

В декабре сотрудники УФСБ по Прикамью задержали двух местных жителей, которые были завербованы Службой безопасности Украины. Они готовили теракты на территории социально-значимых объектов, расположенных в городе. Еще один участник преступной группы сейчас объявлен в розыск.