29 декабря 2022

Тюменец избил возлюбленную за переписку в телефоне

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Екатеринбурга, зима, сотовая связь, сотовый телефон, теплая одежда, холод, морозы
Мужчина уже был ранее судим Фото:

Житель Тюмени избил свою возлюбленную за переписку в телефоне. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области. Мужчина нанес женщине несколько ударов в область грудной клетки.

«Во время застолья мужчина высказал возлюбленной претензию по поводу того, что она активно переписывалась с кем-то в его присутствии. На почве ревности между сожителями произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес потерпевшей несколько ударов», — передает пресс-служба ведомства.

Мужчина оказался ранее судим. За новое преступление ему грозит наказание сроком в виде лишения свободы до двух лет.

Ранее агентство рассказывало о жителе Ишимского района Тюменской области, который совершил жестокое убийство, приревновав сожительницу. Мужчина нанес жертве более 14 ударов ножом. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Тысячи тюменцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».

Житель Тюмени избил свою возлюбленную за переписку в телефоне. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области. Мужчина нанес женщине несколько ударов в область грудной клетки. «Во время застолья мужчина высказал возлюбленной претензию по поводу того, что она активно переписывалась с кем-то в его присутствии. На почве ревности между сожителями произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес потерпевшей несколько ударов», — передает пресс-служба ведомства. Мужчина оказался ранее судим. За новое преступление ему грозит наказание сроком в виде лишения свободы до двух лет. Ранее агентство рассказывало о жителе Ишимского района Тюменской области, который совершил жестокое убийство, приревновав сожительницу. Мужчина нанес жертве более 14 ударов ножом. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...