Тюменец избил возлюбленную за переписку в телефоне

Мужчина уже был ранее судим Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Тюмени избил свою возлюбленную за переписку в телефоне. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области. Мужчина нанес женщине несколько ударов в область грудной клетки.

«Во время застолья мужчина высказал возлюбленной претензию по поводу того, что она активно переписывалась с кем-то в его присутствии. На почве ревности между сожителями произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес потерпевшей несколько ударов», — передает пресс-служба ведомства.

Мужчина оказался ранее судим. За новое преступление ему грозит наказание сроком в виде лишения свободы до двух лет.

Ранее агентство рассказывало о жителе Ишимского района Тюменской области, который совершил жестокое убийство, приревновав сожительницу. Мужчина нанес жертве более 14 ударов ножом. От полученных травм пострадавший скончался на месте.