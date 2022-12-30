В микрорайоне Кургана боятся, что детям будет сложно ездить на учебу из-за транспортной реформы

Планируется, что в Черемухово будут ездить автобусы нового маршрута Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители микрорайона Черемухово опасаются, что их детям будет сложно ездить на учебу в центр Кургана из-за того, что у них осталось меньше маршрутов. Об этом URA.RU сообщили местные жители.

«Появилась информация, что хотят сократить количество рейсов и уменьшить длину маршрутов. Много детей и студентов из Черемухово учатся в городских учебных заведениях и посещают кружки. Есть страх, что им будет сложно и дорого добираться до микрорайона», — рассказали горожане.

Ранее на похожую проблему обратил внимание дачник из Черемухово. «Транспортное обслуживание всех районов города Кургана, с вводом в муниципальную маршрутную сеть новых маршрутов, будет обеспечено, в том числе Садов „Просвещенец“ и Садов „Черемушки“», — ответили ему представители мэрии.

В декабре стало известно, что маршрут № 308, следующий до микрорайона Черемухово заменят маршрутом № 18 «Вокзал — НДПК „Новый город“ (отдельные рейсы до микрорайона Нижняя Утятка)». В рамках транспортной реформы в Кургане 3 января запустят 40 новых маршрутов, которые постепенно заменят 51 старый.