В Свердловской области суд отправил в колонию насильника из закрытого города

Суд вынес приговор новоуральцу, который изнасиловал знакомую Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жителя ЗАТО Новоуральск (Свердловская область) приговорили к 6,7 годам колонии строгого режима за изнасилование женщины, вместе с которой находился в гостях у знакомых. Об этом URA.RU сообщили в региональных управлениях СКР и МВД.

«Установлено, что утром 27 сентября 2021 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения в гостях у своих знакомых совершил преступления сексуального характера в отношении женщины, также находившейся в гостях. Он признан виновным в совершении преступлений «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера», — рассказали URA.RU в СУ СКР по Свердловской области.

Ранее у мужчины уже были проблемы с законом — он был судим за кражи и угон машины. «Уже на следующий день после случившегося пострадавшая гражданка обратилась в территориальный отдел полиции с заявлением. Злоумышленник для разбирательства был доставлен сыщиками уголовного розыска в отдел полиции. Наработанные материалы представители МВД передали нашим коллегам из регионального СКР, которые и довели расследование до завершения», — добавляет пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Суд приговорил мужчину к 6,7 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.