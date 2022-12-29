Супруга челябинского губернатора подарила мальчику- сироте возможность слышать мир. Фото

30 декабря 2022 в 20:10 Размер текста - 17 +

Ирина Текслер вручила ребенку слуховые аппараты стоимостью 144 тысячи рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Супруга челябинского губернатора Ирина Текслер подарила глухонемому мальчику-сироте слуховые аппараты стоимостью 144 тысячи рублей. Как сообщили URA.RU в Фонде поддержки социальных, культурных и образовательных проектов, об этом первую леди региона попросили волонтеры, помогающие ребенку. «Сегодня Ирина Текслер вручила мальчику Семену слуховые аппараты на оба уха стоимостью 144 тысячи рублей. Мальчика воспитывают бабушка и дедушка, они тоже глухонемые», — заявили URA.RU в Фонде 2020. Обращение о помощи написала Ирина Антюфеева, раньше она работала в организации Всероссийского общества глухих, и взяла семью под свое крыло. Она помогла устроить Семена в школу, пройти ему врачебную комиссию. Сама Ирина Текслер отметила, что после проведенной диагностики еще надо будет донастроить слуховые аппараты, но она уверена, что в следующем году Семен сможет услышать мир и его многообразие звуков. Как руководитель Фонда она пообещала помочь Семену пройти курс реабилитации, чтобы он мог лучше ходить. В 2023 году глухонемой мальчик Семен сможет услышать мир Фото: Фонд 2020 Мальчику предстоит пройти курс реабилитации, чтобы лучше ходить Фото: Фонд 2020

Супруга челябинского губернатора Ирина Текслер подарила глухонемому мальчику-сироте слуховые аппараты стоимостью 144 тысячи рублей. Как сообщили URA.RU в Фонде поддержки социальных, культурных и образовательных проектов, об этом первую леди региона попросили волонтеры, помогающие ребенку. «Сегодня Ирина Текслер вручила мальчику Семену слуховые аппараты на оба уха стоимостью 144 тысячи рублей. Мальчика воспитывают бабушка и дедушка, они тоже глухонемые», — заявили URA.RU в Фонде 2020. Обращение о помощи написала Ирина Антюфеева, раньше она работала в организации Всероссийского общества глухих, и взяла семью под свое крыло. Она помогла устроить Семена в школу, пройти ему врачебную комиссию. Сама Ирина Текслер отметила, что после проведенной диагностики еще надо будет донастроить слуховые аппараты, но она уверена, что в следующем году Семен сможет услышать мир и его многообразие звуков. Как руководитель Фонда она пообещала помочь Семену пройти курс реабилитации, чтобы он мог лучше ходить.