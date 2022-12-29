29 декабря 2022

Супруга челябинского губернатора подарила мальчику- сироте возможность слышать мир. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Церемония передачи картины Никаса Сафронова «Размытые воспоминания о Дали». Челябинск, портрет, текслер ирина
Ирина Текслер вручила ребенку слуховые аппараты стоимостью 144 тысячи рублей Фото:

Супруга челябинского губернатора Ирина Текслер подарила глухонемому мальчику-сироте слуховые аппараты стоимостью 144 тысячи рублей. Как сообщили URA.RU в Фонде поддержки социальных, культурных и образовательных проектов, об этом первую леди региона попросили волонтеры, помогающие ребенку.

«Сегодня Ирина Текслер вручила мальчику Семену слуховые аппараты на оба уха стоимостью 144 тысячи рублей. Мальчика воспитывают бабушка и дедушка, они тоже глухонемые», — заявили URA.RU в Фонде 2020.

Обращение о помощи написала Ирина Антюфеева, раньше она работала в организации Всероссийского общества глухих, и взяла семью под свое крыло. Она помогла устроить Семена в школу, пройти ему врачебную комиссию.

Сама Ирина Текслер отметила, что после проведенной диагностики еще надо будет донастроить слуховые аппараты, но она уверена, что в следующем году Семен сможет услышать мир и его многообразие звуков. Как руководитель Фонда она пообещала помочь Семену пройти курс реабилитации, чтобы он мог лучше ходить.

В 2023 году глухонемой мальчик Семен сможет услышать мир
Фото:
Мальчику предстоит пройти курс реабилитации, чтобы лучше ходить
Фото:

Тысячи челябинцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

Супруга челябинского губернатора Ирина Текслер подарила глухонемому мальчику-сироте слуховые аппараты стоимостью 144 тысячи рублей. Как сообщили URA.RU в Фонде поддержки социальных, культурных и образовательных проектов, об этом первую леди региона попросили волонтеры, помогающие ребенку. «Сегодня Ирина Текслер вручила мальчику Семену слуховые аппараты на оба уха стоимостью 144 тысячи рублей. Мальчика воспитывают бабушка и дедушка, они тоже глухонемые», — заявили URA.RU в Фонде 2020. Обращение о помощи написала Ирина Антюфеева, раньше она работала в организации Всероссийского общества глухих, и взяла семью под свое крыло. Она помогла устроить Семена в школу, пройти ему врачебную комиссию. Сама Ирина Текслер отметила, что после проведенной диагностики еще надо будет донастроить слуховые аппараты, но она уверена, что в следующем году Семен сможет услышать мир и его многообразие звуков. Как руководитель Фонда она пообещала помочь Семену пройти курс реабилитации, чтобы он мог лучше ходить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...