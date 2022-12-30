Путин поручил создать в ДНР центр реабилитации людей с инвалидностью

30 декабря 2022 в 23:57 Размер текста - 17 +

Реализация поручения возложена на кабмин РФ и региональное правительство Фото: Владимир Андреев © URA.RU В 2023 году в Донецкой Народной Республике (ДНР) будет построен центр реабилитации людей с инвалидностью. Поручение по созданию центра дал президент России Владимир Путин. «Правительству Российской Федерации совместно с Правительством Донецкой Народной Республики [необходимо] создать в Донецкой Народной Республике центр комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе инвалидов боевых действий», — указано в поручении, опубликованном на сайте Кремля 30 декабря. Уточняется, что срок выполнение работы — 15 ноября 2023 года. Ответственными за исполнение назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. Ранее, 16 декабря, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посещал Донецкий республиканский протезно-ортопедический центр. Туда он ездил по важному поручению Владимира Путина, который дал указ «создать центр реабилитации участников СВО» в ДНР. В telegram-канале Сергей Кириенко отметил необходимость в кратчайшие сроки разработать программу развития центра и создать множество кластеров по производству протезов, где будут учтены новые технологии.

В 2023 году в Донецкой Народной Республике (ДНР) будет построен центр реабилитации людей с инвалидностью. Поручение по созданию центра дал президент России Владимир Путин. «Правительству Российской Федерации совместно с Правительством Донецкой Народной Республики [необходимо] создать в Донецкой Народной Республике центр комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе инвалидов боевых действий», — указано в поручении, опубликованном на сайте Кремля 30 декабря. Уточняется, что срок выполнение работы — 15 ноября 2023 года. Ответственными за исполнение назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. Ранее, 16 декабря, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посещал Донецкий республиканский протезно-ортопедический центр. Туда он ездил по важному поручению Владимира Путина, который дал указ «создать центр реабилитации участников СВО» в ДНР. В telegram-канале Сергей Кириенко отметил необходимость в кратчайшие сроки разработать программу развития центра и создать множество кластеров по производству протезов, где будут учтены новые технологии.