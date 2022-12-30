30 декабря 2022
29 декабря 2022

В Тюмени водитель без прав устроил смертельное ДТП и влетел в столб. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария произошла на улице Республики Фото:

В Тюмени на улице Республики водитель без прав въехал в столб. В результате ДТП погиб пассажир автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Во втором часу ночи на улице Республики, 260 в столб уличного освещения въехал автомобиль ВАЗ21065. В машине ехали четверо мужчин, один из них, пассажир с переднего сиденья, погиб», — говорится в сообщении пресс-службы.

Водитель и двое пассажиров получили травмы. По предварительной информации, управляющий автомобилем был трезв. Обстоятельства ДТП выясняются.

Фото:

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В Тюмени на улице Республики водитель без прав въехал в столб. В результате ДТП погиб пассажир автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Во втором часу ночи на улице Республики, 260 в столб уличного освещения въехал автомобиль ВАЗ21065. В машине ехали четверо мужчин, один из них, пассажир с переднего сиденья, погиб», — говорится в сообщении пресс-службы. Водитель и двое пассажиров получили травмы. По предварительной информации, управляющий автомобилем был трезв. Обстоятельства ДТП выясняются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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