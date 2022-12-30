В Тюмени водитель без прав устроил смертельное ДТП и влетел в столб. Фото, видео

31 декабря 2022 в 10:03 Размер текста - 17 +

Авария произошла на улице Республики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени на улице Республики водитель без прав въехал в столб. В результате ДТП погиб пассажир автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Во втором часу ночи на улице Республики, 260 в столб уличного освещения въехал автомобиль ВАЗ21065. В машине ехали четверо мужчин, один из них, пассажир с переднего сиденья, погиб», — говорится в сообщении пресс-службы. Водитель и двое пассажиров получили травмы. По предварительной информации, управляющий автомобилем был трезв. Обстоятельства ДТП выясняются. Фото: УГИБДД России по Тюменской области

В Тюмени на улице Республики водитель без прав въехал в столб. В результате ДТП погиб пассажир автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Во втором часу ночи на улице Республики, 260 в столб уличного освещения въехал автомобиль ВАЗ21065. В машине ехали четверо мужчин, один из них, пассажир с переднего сиденья, погиб», — говорится в сообщении пресс-службы. Водитель и двое пассажиров получили травмы. По предварительной информации, управляющий автомобилем был трезв. Обстоятельства ДТП выясняются.