Авария произошла на улице Республики
В Тюмени на улице Республики водитель без прав въехал в столб. В результате ДТП погиб пассажир автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«Во втором часу ночи на улице Республики, 260 в столб уличного освещения въехал автомобиль ВАЗ21065. В машине ехали четверо мужчин, один из них, пассажир с переднего сиденья, погиб», — говорится в сообщении пресс-службы.
Водитель и двое пассажиров получили травмы. По предварительной информации, управляющий автомобилем был трезв. Обстоятельства ДТП выясняются.
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