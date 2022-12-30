30 декабря 2022

Гарик Сукачев подарил челябинским бойцам гитару

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Премия Русского Географического Общества. Москва, сукачев гарик
Музыкант пожелал военнослужащим поскорее вернуться домой Фото:

Музыкант Гарик Сукачев передал свою гитару бойцам из Челябинской области, которые находятся в зоне спецоперации. Он пожелал военнослужащим скорейшего возвращения домой.

«Челябинские бойцы, вот эту гитарку дарю вам! С наступающим Новым годом! Вернуться домой живыми и невредимыми, мы в вас верим!», — говорит музыкант на видеозаписи от «Народного фронта».

Гарик Сукачев пожелал бойцам беречь себя и не забывать про «боевую подругу». Военнослужащие поблагодарили музыканта за подарок.

Ранее сообщалось, что главный российский Дед Мороз посетил военнослужащих в Луганской Народной Республике (ЛНР) и привез им в качестве подарков оружие и автомобили, которые были собраны совместно с «Общероссийским Народным фронтом». Среди подарков была и гитара подписанная Гариком Сукачевым.

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Музыкант Гарик Сукачев передал свою гитару бойцам из Челябинской области, которые находятся в зоне спецоперации. Он пожелал военнослужащим скорейшего возвращения домой. «Челябинские бойцы, вот эту гитарку дарю вам! С наступающим Новым годом! Вернуться домой живыми и невредимыми, мы в вас верим!», — говорит музыкант на видеозаписи от «Народного фронта». Гарик Сукачев пожелал бойцам беречь себя и не забывать про «боевую подругу». Военнослужащие поблагодарили музыканта за подарок. Ранее сообщалось, что главный российский Дед Мороз посетил военнослужащих в Луганской Народной Республике (ЛНР) и привез им в качестве подарков оружие и автомобили, которые были собраны совместно с «Общероссийским Народным фронтом». Среди подарков была и гитара подписанная Гариком Сукачевым.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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