Гарик Сукачев подарил челябинским бойцам гитару

Музыкант пожелал военнослужащим поскорее вернуться домой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Музыкант Гарик Сукачев передал свою гитару бойцам из Челябинской области, которые находятся в зоне спецоперации. Он пожелал военнослужащим скорейшего возвращения домой.

«Челябинские бойцы, вот эту гитарку дарю вам! С наступающим Новым годом! Вернуться домой живыми и невредимыми, мы в вас верим!», — говорит музыкант на видеозаписи от «Народного фронта».

Гарик Сукачев пожелал бойцам беречь себя и не забывать про «боевую подругу». Военнослужащие поблагодарили музыканта за подарок.

Ранее сообщалось, что главный российский Дед Мороз посетил военнослужащих в Луганской Народной Республике (ЛНР) и привез им в качестве подарков оружие и автомобили, которые были собраны совместно с «Общероссийским Народным фронтом». Среди подарков была и гитара подписанная Гариком Сукачевым.