30 декабря 2022

Екатеринбургские силовики устроят облаву на детей, гуляющих без родителей по ночам

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Вручение свердловским полицейским ключей от новых автомобилей. Екатеринбург , полицейские, тц европа, зима, мвд, полиция
Полицейские будут проверять детей, находящихся без родителей в общественных местах Фото:

Сотрудники полиции Екатеринбурга в новогодние праздники будут выявлять детей, которые гуляют без родителей по ночам. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

«Сотрудники полиции во время новогодних праздничных выходных дней будут выявлять детей, находящихся в общественных местах, особенно в ночное время, без сопровождения законных представителей. Из числа сотрудников полиции и представителей других субъектов профилактики будут созданы мобильные группы для патрулирования», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Особое внимание полицейские будут уделять подросткам, которые состоят на профилактическом учете, склонным к самовольным уходам из дома. Также силовики будут проверять места концентрации несовершеннолетних.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловские полицейские устроят массовую облаву на водителей в новогодние праздники. Рейды направлены на поиск водителей, садящихся за руль в состоянии алкогольного опьянения.

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Сотрудники полиции Екатеринбурга в новогодние праздники будут выявлять детей, которые гуляют без родителей по ночам. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу. «Сотрудники полиции во время новогодних праздничных выходных дней будут выявлять детей, находящихся в общественных местах, особенно в ночное время, без сопровождения законных представителей. Из числа сотрудников полиции и представителей других субъектов профилактики будут созданы мобильные группы для патрулирования», — рассказали в пресс-службе ведомства. Особое внимание полицейские будут уделять подросткам, которые состоят на профилактическом учете, склонным к самовольным уходам из дома. Также силовики будут проверять места концентрации несовершеннолетних. Ранее URA.RU сообщало, что свердловские полицейские устроят массовую облаву на водителей в новогодние праздники. Рейды направлены на поиск водителей, садящихся за руль в состоянии алкогольного опьянения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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