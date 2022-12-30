Екатеринбургские силовики устроят облаву на детей, гуляющих без родителей по ночам

31 декабря 2022 в 11:37 Размер текста - 17 +

Полицейские будут проверять детей, находящихся без родителей в общественных местах Фото: Анна Майорова © URA.RU Сотрудники полиции Екатеринбурга в новогодние праздники будут выявлять детей, которые гуляют без родителей по ночам. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу. «Сотрудники полиции во время новогодних праздничных выходных дней будут выявлять детей, находящихся в общественных местах, особенно в ночное время, без сопровождения законных представителей. Из числа сотрудников полиции и представителей других субъектов профилактики будут созданы мобильные группы для патрулирования», — рассказали в пресс-службе ведомства. Особое внимание полицейские будут уделять подросткам, которые состоят на профилактическом учете, склонным к самовольным уходам из дома. Также силовики будут проверять места концентрации несовершеннолетних. Ранее URA.RU сообщало, что свердловские полицейские устроят массовую облаву на водителей в новогодние праздники. Рейды направлены на поиск водителей, садящихся за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники полиции Екатеринбурга в новогодние праздники будут выявлять детей, которые гуляют без родителей по ночам. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу. «Сотрудники полиции во время новогодних праздничных выходных дней будут выявлять детей, находящихся в общественных местах, особенно в ночное время, без сопровождения законных представителей. Из числа сотрудников полиции и представителей других субъектов профилактики будут созданы мобильные группы для патрулирования», — рассказали в пресс-службе ведомства. Особое внимание полицейские будут уделять подросткам, которые состоят на профилактическом учете, склонным к самовольным уходам из дома. Также силовики будут проверять места концентрации несовершеннолетних. Ранее URA.RU сообщало, что свердловские полицейские устроят массовую облаву на водителей в новогодние праздники. Рейды направлены на поиск водителей, садящихся за руль в состоянии алкогольного опьянения.