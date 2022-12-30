30 декабря 2022
29 декабря 2022

Superjob: у большинства пермяков нет новогоднего настроения

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогоднее украшение площади Эспланада. Пермь, елка на эспланада
Новогоднее настроение есть только у каждого четвертого пермяка Фото:

Праздничное настроение в преддверии Нового года есть только у 25% пермяков, а больше половины горожан его не имеют. Об этом сообщают аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.

«Праздничное настроение в преддверии Нового года есть у 25% пермяков. 13% имитируют радость, чтобы не расстраивать близких. Каждый второй — без настроения и не пытается это скрыть», — рассказали аналитики сервиса по поиску работы.

При этом, согласно данным, молодые пермяки больше рады наступлению Нового года, чем более возрастные респонденты. Среди горожан старше 45 лет рады празднику только 24%, а среди горожан младше 24 лет новогоднее настроение есть у 32% опрошенных.

Ранее URA.RU сообщало, что в пермском торгово-развлекательном центре «Планета» пройдут бесплатные новогодние мероприятия для детей. Подростки смогут принять участие в творческих мастер-классах, на которых создадут елочные игрушки, украсят свечи в технике декупаж.

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Праздничное настроение в преддверии Нового года есть только у 25% пермяков, а больше половины горожан его не имеют. Об этом сообщают аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob. «Праздничное настроение в преддверии Нового года есть у 25% пермяков. 13% имитируют радость, чтобы не расстраивать близких. Каждый второй — без настроения и не пытается это скрыть», — рассказали аналитики сервиса по поиску работы. При этом, согласно данным, молодые пермяки больше рады наступлению Нового года, чем более возрастные респонденты. Среди горожан старше 45 лет рады празднику только 24%, а среди горожан младше 24 лет новогоднее настроение есть у 32% опрошенных. Ранее URA.RU сообщало, что в пермском торгово-развлекательном центре «Планета» пройдут бесплатные новогодние мероприятия для детей. Подростки смогут принять участие в творческих мастер-классах, на которых создадут елочные игрушки, украсят свечи в технике декупаж.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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