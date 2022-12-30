В Тюменской области взорвались ГАЗели

Взрыв газа произошел в гараже на улице Ялуторовской Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В одном из гаражных кооперативов Ишима (Тюменская область) взорвались ГАЗели. Об этом в группе «Ишим пере Подслушано» соцсети «Вконтакте» сообщил местный общественник Владимир Воронин. По его словам, ЧП произошло ранним утром 30 декабря.

«В Ишиме вчера 30 декабря в 3 утра и в 5 утра рванули ГАЗели, стоящие в гараже на улице Ялуторовской. Гараж в труху. Сторож в реанимации. Вчера весь день там работали аварийно-спасательные службы», — написал общественник Владимир Воронин в соцсети. По словам очевидца, в результате ЧП повредился магистральный газопровод.

Информацию о ЧП агентству подтвердил источник, знакомый с ситуацией. URA.RU направило запросы в ГУ МЧС России по Тюменской области и в региональный департамент здравоохранения. Ответы ожидаются.

Обновлено в 15:29

В депздраве Тюменской области URA.RU сообщили, что пострадавшего госпитализировали с термическим ожогом. «Вызов поступил 30 декабря в 3:15. Бригада была на месте в 3:21, пациенту на месте была оказана вся необходимая помощь. С термическим ожогом пациент был госпитализирован в ОБ №4. В настоящее время находится в профильном отделении», — рассказали в пресс-службе.