Эрдоган заявил, что Турция стремится к мировому лидерству

В 2023 году Турция отметит 100 лет со дня провозглашения республики, напомнил Реджеп Тайип Эрдоган
Турция преследует цель стать одним из мировых лидеров в политике и экономике. Об этом заявил турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган.
«Теперь наша цель — это не просто войти в высшую лигу глобальной политики и экономики, но и обрести политическую и экономическую мощь, которая позволит занять там первые строчки», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит ТАСС.
Турецкий лидер также подчеркнул, что 2023 год станет для его страны особенным. Турция в наступающем году отметит 100 лет со дня провозглашения республики.
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