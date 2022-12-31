Эрдоган заявил, что Турция стремится к мировому лидерству

31 декабря 2022 в 16:10 Размер текста - 17 +

В 2023 году Турция отметит 100 лет со дня провозглашения республики, напомнил Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Турция преследует цель стать одним из мировых лидеров в политике и экономике. Об этом заявил турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган. «Теперь наша цель — это не просто войти в высшую лигу глобальной политики и экономики, но и обрести политическую и экономическую мощь, которая позволит занять там первые строчки», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит ТАСС. Турецкий лидер также подчеркнул, что 2023 год станет для его страны особенным. Турция в наступающем году отметит 100 лет со дня провозглашения республики.

Турция преследует цель стать одним из мировых лидеров в политике и экономике. Об этом заявил турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган. «Теперь наша цель — это не просто войти в высшую лигу глобальной политики и экономики, но и обрести политическую и экономическую мощь, которая позволит занять там первые строчки», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит ТАСС. Турецкий лидер также подчеркнул, что 2023 год станет для его страны особенным. Турция в наступающем году отметит 100 лет со дня провозглашения республики.