Эрдоган заявил, что Турция стремится к мировому лидерству

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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, реджеп эрдоган
В 2023 году Турция отметит 100 лет со дня провозглашения республики, напомнил Реджеп Тайип Эрдоган Фото:

Турция преследует цель стать одним из мировых лидеров в политике и экономике. Об этом заявил турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган.

«Теперь наша цель — это не просто войти в высшую лигу глобальной политики и экономики, но и обрести политическую и экономическую мощь, которая позволит занять там первые строчки», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит ТАСС.

Турецкий лидер также подчеркнул, что 2023 год станет для его страны особенным. Турция в наступающем году отметит 100 лет со дня провозглашения республики.

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Турция преследует цель стать одним из мировых лидеров в политике и экономике. Об этом заявил турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган. «Теперь наша цель — это не просто войти в высшую лигу глобальной политики и экономики, но и обрести политическую и экономическую мощь, которая позволит занять там первые строчки», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит ТАСС. Турецкий лидер также подчеркнул, что 2023 год станет для его страны особенным. Турция в наступающем году отметит 100 лет со дня провозглашения республики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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