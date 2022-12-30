В Сургуте три человека пострадали в ДТП

31 декабря 2022 в 19:41 Размер текста - 17 +

В ДТП пострадали три человека Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Три человека пострадали в аварии в Сургуте (ХМАО). Три машины столкнулись на улице Энергетиков. Очевидцы рассказали, что автомобиль Datsun выехал на красный сигнал светофора и врезался в Geely, передает «Сургутинформтв». От удара одну из иномарок отбросило на третий автомобиль. Пострадавших передали в руки медиков. В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос. Ответ на момент публикации новости не поступил.

Три человека пострадали в аварии в Сургуте (ХМАО). Три машины столкнулись на улице Энергетиков. Очевидцы рассказали, что автомобиль Datsun выехал на красный сигнал светофора и врезался в Geely, передает «Сургутинформтв». От удара одну из иномарок отбросило на третий автомобиль. Пострадавших передали в руки медиков. В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос. Ответ на момент публикации новости не поступил.