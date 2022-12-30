В Сургуте три человека пострадали в ДТП

В ДТП пострадали три человека
Три человека пострадали в аварии в Сургуте (ХМАО). Три машины столкнулись на улице Энергетиков.
Очевидцы рассказали, что автомобиль Datsun выехал на красный сигнал светофора и врезался в Geely, передает «Сургутинформтв». От удара одну из иномарок отбросило на третий автомобиль. Пострадавших передали в руки медиков.
В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос. Ответ на момент публикации новости не поступил.
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