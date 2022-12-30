30 декабря 2022

В Сургуте три человека пострадали в ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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ДПС, ГАИ, ГИБДД. Челябинск, гаи, полиция, проблесковый маячок, гибдд, дпс
В ДТП пострадали три человека Фото:

Три человека пострадали в аварии в Сургуте (ХМАО). Три машины столкнулись на улице Энергетиков.

Очевидцы рассказали, что автомобиль Datsun выехал на красный сигнал светофора и врезался в Geely, передает «Сургутинформтв». От удара одну из иномарок отбросило на третий автомобиль. Пострадавших передали в руки медиков.

В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос. Ответ на момент публикации новости не поступил.

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Три человека пострадали в аварии в Сургуте (ХМАО). Три машины столкнулись на улице Энергетиков. Очевидцы рассказали, что автомобиль Datsun выехал на красный сигнал светофора и врезался в Geely, передает «Сургутинформтв». От удара одну из иномарок отбросило на третий автомобиль. Пострадавших передали в руки медиков. В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос. Ответ на момент публикации новости не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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