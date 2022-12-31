31 декабря 2022
30 декабря 2022

Жители ХМАО встретили Новый год фейерверками. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Праздничный салют. Курган , салют, фейерверк, день города, праздничный салют
В ХМАО встретили 2023 год новогодними салютами Фото:

Жители Сургута и Нижневартовска встретили Новый год запуском фейерверков. Фото и видео новогодних салютов они поделились в местных группах в социальных сетях.

«Салюты во дворах — это лучшее зрелище после новогоднего застолья. В этом году их много, но заметно меньше чем в прошлые года», — сообщают в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».

Ранее URA.RU рассказало, что жителей ХМАО просили запускать фейерверки в специально отведенных для этого местах. Об ответственности за запуск салютов вне специальных мест жителей округа предупреждали специалисты пожарного надзора.

Видео: группа «Наш Сургут», Вк

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Жители Сургута и Нижневартовска встретили Новый год запуском фейерверков. Фото и видео новогодних салютов они поделились в местных группах в социальных сетях. «Салюты во дворах — это лучшее зрелище после новогоднего застолья. В этом году их много, но заметно меньше чем в прошлые года», — сообщают в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». Ранее URA.RU рассказало, что жителей ХМАО просили запускать фейерверки в специально отведенных для этого местах. Об ответственности за запуск салютов вне специальных мест жителей округа предупреждали специалисты пожарного надзора. Видео: группа «Наш Сургут», Вк
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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