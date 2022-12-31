В ХМАО встретили 2023 год новогодними салютами
Жители Сургута и Нижневартовска встретили Новый год запуском фейерверков. Фото и видео новогодних салютов они поделились в местных группах в социальных сетях.
«Салюты во дворах — это лучшее зрелище после новогоднего застолья. В этом году их много, но заметно меньше чем в прошлые года», — сообщают в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».
Ранее URA.RU рассказало, что жителей ХМАО просили запускать фейерверки в специально отведенных для этого местах. Об ответственности за запуск салютов вне специальных мест жителей округа предупреждали специалисты пожарного надзора.
Видео: группа «Наш Сургут», Вк
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