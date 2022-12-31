31 декабря 2022

Пашинян предложил новую формулу для мира с Баку

Пашинян: Армения не претендует на чужие земли и того же ждет от Азербайджана
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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, пашинян никол
Пашинян рассказал о том, для чего Баку нужна армия Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Армения не претендует на чужие земли и того же ждет от Азербайджана, именно по такой формуле Ереван готов идти на мир с Баку. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Армия нужна нам не для войны, а для мира, для защиты нашего суверенитета и территориальной целостности. Мы не заримся на чужую землю и ожидаем, что и другие не будут зариться на нашу землю, и по этой формуле мы готовы идти на мир», — сказал Пашинян в ходе новогоднего обращения к нации. Он отметил, что в армии Армении начаты комплексные реформы, страна занимается подготовкой профессиональных офицеров.

Ранее зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский рассказал о том, кто повинен в невозможности полностью урегулировать конфликт между Азербайджаном и Арменией. Полянский заявил, что Франция препятствует реализации предложений России по урегулированию напряжения вокруг Лачинского коридора в Совбезе ООН.

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Армения не претендует на чужие земли и того же ждет от Азербайджана, именно по такой формуле Ереван готов идти на мир с Баку. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. «Армия нужна нам не для войны, а для мира, для защиты нашего суверенитета и территориальной целостности. Мы не заримся на чужую землю и ожидаем, что и другие не будут зариться на нашу землю, и по этой формуле мы готовы идти на мир», — сказал Пашинян в ходе новогоднего обращения к нации. Он отметил, что в армии Армении начаты комплексные реформы, страна занимается подготовкой профессиональных офицеров. Ранее зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский рассказал о том, кто повинен в невозможности полностью урегулировать конфликт между Азербайджаном и Арменией. Полянский заявил, что Франция препятствует реализации предложений России по урегулированию напряжения вокруг Лачинского коридора в Совбезе ООН.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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