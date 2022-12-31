Курганцев предупредили о гололедице и 30-градусных морозах 1 января

Жителей Курганской области предупредили о гололедице, образовании снежного наката и 30-градусном морозе 1 января наступившего года. Такая информация опубликована на сайте ГУ МЧС России региона со ссылкой на данные Курганского ЦГМС.
«На территории Курганской области 1 января прогнозируются переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами гололедица, снежный накат. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью от -25 до -30 градусов, при прояснении до -35 градусов. Днем от -18 до -23 градусов», — написано на сайте ведомства.
Ранее URA.RU писало, что, по прогнозам синоптиков, в Зауралье в январе выпадет меньше снега, чем обычно. Похолодание пришло в регион в новогодние праздники.
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