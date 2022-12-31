Курганцев предупредили о гололедице и 30-градусных морозах 1 января

01 января 2023 в 09:32 Размер текста - 17 +

Морозы в Курганской области усилились Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителей Курганской области предупредили о гололедице, образовании снежного наката и 30-градусном морозе 1 января наступившего года. Такая информация опубликована на сайте ГУ МЧС России региона со ссылкой на данные Курганского ЦГМС. «На территории Курганской области 1 января прогнозируются переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами гололедица, снежный накат. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью от -25 до -30 градусов, при прояснении до -35 градусов. Днем от -18 до -23 градусов», — написано на сайте ведомства. Ранее URA.RU писало, что, по прогнозам синоптиков, в Зауралье в январе выпадет меньше снега, чем обычно. Похолодание пришло в регион в новогодние праздники.

Жителей Курганской области предупредили о гололедице, образовании снежного наката и 30-градусном морозе 1 января наступившего года. Такая информация опубликована на сайте ГУ МЧС России региона со ссылкой на данные Курганского ЦГМС. «На территории Курганской области 1 января прогнозируются переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами гололедица, снежный накат. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью от -25 до -30 градусов, при прояснении до -35 градусов. Днем от -18 до -23 градусов», — написано на сайте ведомства. Ранее URA.RU писало, что, по прогнозам синоптиков, в Зауралье в январе выпадет меньше снега, чем обычно. Похолодание пришло в регион в новогодние праздники.