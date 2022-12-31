31 декабря 2022
30 декабря 2022

Курганцев предупредили о гололедице и 30-градусных морозах 1 января

© Служба новостей «URA.RU»
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Холод в Кургане, холодно, зима
Морозы в Курганской области усилились Фото:

Жителей Курганской области предупредили о гололедице, образовании снежного наката и 30-градусном морозе 1 января наступившего года. Такая информация опубликована на сайте ГУ МЧС России региона со ссылкой на данные Курганского ЦГМС.

«На территории Курганской области 1 января прогнозируются переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами гололедица, снежный накат. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью от -25 до -30 градусов, при прояснении до -35 градусов. Днем от -18 до -23 градусов», — написано на сайте ведомства.

Ранее URA.RU писало, что, по прогнозам синоптиков, в Зауралье в январе выпадет меньше снега, чем обычно. Похолодание пришло в регион в новогодние праздники.

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Жителей Курганской области предупредили о гололедице, образовании снежного наката и 30-градусном морозе 1 января наступившего года. Такая информация опубликована на сайте ГУ МЧС России региона со ссылкой на данные Курганского ЦГМС. «На территории Курганской области 1 января прогнозируются переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами гололедица, снежный накат. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью от -25 до -30 градусов, при прояснении до -35 градусов. Днем от -18 до -23 градусов», — написано на сайте ведомства. Ранее URA.RU писало, что, по прогнозам синоптиков, в Зауралье в январе выпадет меньше снега, чем обычно. Похолодание пришло в регион в новогодние праздники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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