В Свердловской области появился новый оперативный штаб, главными задачами которого являются защита населения и удовлетворение потребностей ВС РФ. Исходя из указа следует, что возглавил подразделение губернатор региона Евгений Куйвашев.
«В регионе появился новый оперштаб. Его возглавил губернатор Евгений Куйвашев. Главными задачами штаба является удовлетворение потребностей ВС РФ и защита населения», — говорится в документе, размещенном на официальном портале правовой информации РФ.
Кроме Куйвашева, в состав оперштаба вошли заместители губернатора и руководители министерств. В оперштаб также вошли глава Екатеринбурга Алексей Орлов и уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. Также в списке числятся начальники региональных управлений федеральных силовых структур.
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».