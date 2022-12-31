Госавтоинспекция выступила со срочным обращением к свердловчанам

Госавтоинспекция призывает свердловских автомобилистов быть внимательными на дорогах из-за снегопадов, которые накроют регион в ближайшие дни. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД по Свердловской области.
«Предупреждаем свердловских водителей о непогоде. В ближайшие дни в регионе ожидается обильное выпадение снега, поэтому водителям следует быть внимательными», — говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили о необходимости учитывать погодные условия и соблюдать пониженный скоростной режим, не совершая резких маневров. «Увеличьте дистанцию и боковой интервал до других машин. Водителям с небольшим опытом управления в таких погодных условиях следует отказаться от поездок на личном транспорте», — добавили в ГИБДД. Также рекомендуется отказаться от дальних поездок.
«Повышенная осторожность требуется и от пешеходов», — подчеркнули в ведомстве. В темное время суток необходимо использовать световозвращающие элементы на верхней одежде.
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».