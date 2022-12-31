31 декабря 2022

Госавтоинспекция выступила со срочным обращением к свердловчанам

© Служба новостей «URA.RU»
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Инспекторы предупреждают водителей о снегопадах в регионе Фото:

Госавтоинспекция призывает свердловских автомобилистов быть внимательными на дорогах из-за снегопадов, которые накроют регион в ближайшие дни. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

«Предупреждаем свердловских водителей о непогоде. В ближайшие дни в регионе ожидается обильное выпадение снега, поэтому водителям следует быть внимательными», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили о необходимости учитывать погодные условия и соблюдать пониженный скоростной режим, не совершая резких маневров. «Увеличьте дистанцию и боковой интервал до других машин. Водителям с небольшим опытом управления в таких погодных условиях следует отказаться от поездок на личном транспорте», — добавили в ГИБДД. Также рекомендуется отказаться от дальних поездок.

«Повышенная осторожность требуется и от пешеходов», — подчеркнули в ведомстве. В темное время суток необходимо использовать световозвращающие элементы на верхней одежде.

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Госавтоинспекция призывает свердловских автомобилистов быть внимательными на дорогах из-за снегопадов, которые накроют регион в ближайшие дни. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД по Свердловской области. «Предупреждаем свердловских водителей о непогоде. В ближайшие дни в регионе ожидается обильное выпадение снега, поэтому водителям следует быть внимательными», — говорится в сообщении. В ведомстве пояснили о необходимости учитывать погодные условия и соблюдать пониженный скоростной режим, не совершая резких маневров. «Увеличьте дистанцию и боковой интервал до других машин. Водителям с небольшим опытом управления в таких погодных условиях следует отказаться от поездок на личном транспорте», — добавили в ГИБДД. Также рекомендуется отказаться от дальних поездок. «Повышенная осторожность требуется и от пешеходов», — подчеркнули в ведомстве. В темное время суток необходимо использовать световозвращающие элементы на верхней одежде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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