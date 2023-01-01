Жители Кургана смогут покататься на коньках и лыжах в новогодние каникулы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане для местных жителей организовали спортивные мероприятия, в выходные дни открыли библиотеки и кинотеатры. Корреспонденты URA.RU подобрали для вас развлечения, которые скрасят ваши новогодние каникулы.

«В первые дни нового 2023 года жители и гости нашего Кургана смогут заняться физической культурой, покататься на коньках и лыжах. Для полезного отдыха в новогодние каникулы также будут работать курганские библиотеки. В местных кинотеатрах будут прокаты новогодних фильмов, а также семейных комедий», — передают журналисты агентства.

Спортивные развлечения проходят в рамках проекта «Зима Спортивная». В Кургане это событие организовали сотрудники отдела спорта департамента социальной политики городской мэрии. Помимо лыжных катаний и катков, в микрорайонах организовали площадки для активного отдыха на открытом воздухе.

Также в Кургане с 4 января будут работать библиотеки имени Васильева, Некрасова и Маяковского. Они будут открыты для курганцев с 11:00 до 18:00. С 5 января будут работать библиотеки имени Горького, Лермонтова, Достоевского, Куликова, Чехова, библиотека «Диалог» и в микрорайоне Черемухово. С 31 декабря по 8 января закрытыми будут библиотека Есенина, Шукшина, Крупского, а также библиотека в поселке Затобольный и в микрорайоне Тополя.

В новогоднем прокате курганских кинотеатров находятся фильмы «Елки-иголки» и «Чебурашка» (от создателей «Последнего богатыря»). Также местные жители могут посмотреть новую часть мультфильма «Иван Царевич и Серый волк 5». Перечисленные фильмы находятся в прокате кинотеатров ULTRA CINEMA (ул. Коли Мяготина. 8 ТРЦ «Гиперсити»), «Пушка» (ТРЦ «Пушкинский», ул. Пушкина, 25) и «Россия» (ул. Володарского, 75).

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