31 декабря 2022
30 декабря 2022

В Нижневартовске убрали фигуру зайца. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В микрорайоне Прибрежный-3 исчезла фигура зайца Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) исчезла фигура зайца, слепленная из снега. Информация опубликована в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».

«Во дворе Прибрежного-3 микрорайона снесли известного на всю Россию зайца», — сообщается в канале. Фигуры зайцев украшают несколько микрорайонов города.

В пресс-службу администрации Нижневартовска направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него на момент публикации новости не поступил.

Ранее местные жители раскритиковали зверей. В соцсетях зайцев сравнили с популярными игрушками «Хагги-вагги» — героями популярной компьютерной игры. Их объединяют свирепые выражения морд и бешеный взгляд.

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В Нижневартовске (ХМАО) исчезла фигура зайца, слепленная из снега. Информация опубликована в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». «Во дворе Прибрежного-3 микрорайона снесли известного на всю Россию зайца», — сообщается в канале. Фигуры зайцев украшают несколько микрорайонов города. В пресс-службу администрации Нижневартовска направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него на момент публикации новости не поступил. Ранее местные жители раскритиковали зверей. В соцсетях зайцев сравнили с популярными игрушками «Хагги-вагги» — героями популярной компьютерной игры. Их объединяют свирепые выражения морд и бешеный взгляд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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