В Нижневартовске убрали фигуру зайца. Фото

01 января 2023 в 23:24 Размер текста - 17 +

В микрорайоне Прибрежный-3 исчезла фигура зайца Фото: Анна Майорова © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) исчезла фигура зайца, слепленная из снега. Информация опубликована в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». «Во дворе Прибрежного-3 микрорайона снесли известного на всю Россию зайца», — сообщается в канале. Фигуры зайцев украшают несколько микрорайонов города. В пресс-службу администрации Нижневартовска направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него на момент публикации новости не поступил. Ранее местные жители раскритиковали зверей. В соцсетях зайцев сравнили с популярными игрушками «Хагги-вагги» — героями популярной компьютерной игры. Их объединяют свирепые выражения морд и бешеный взгляд. Тelegram-канал «Типичный краб Нижневартовск»

В Нижневартовске (ХМАО) исчезла фигура зайца, слепленная из снега. Информация опубликована в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». «Во дворе Прибрежного-3 микрорайона снесли известного на всю Россию зайца», — сообщается в канале. Фигуры зайцев украшают несколько микрорайонов города. В пресс-службу администрации Нижневартовска направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него на момент публикации новости не поступил. Ранее местные жители раскритиковали зверей. В соцсетях зайцев сравнили с популярными игрушками «Хагги-вагги» — героями популярной компьютерной игры. Их объединяют свирепые выражения морд и бешеный взгляд.