В Нижневартовске (ХМАО) исчезла фигура зайца, слепленная из снега. Информация опубликована в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».
«Во дворе Прибрежного-3 микрорайона снесли известного на всю Россию зайца», — сообщается в канале. Фигуры зайцев украшают несколько микрорайонов города.
В пресс-службу администрации Нижневартовска направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него на момент публикации новости не поступил.
Ранее местные жители раскритиковали зверей. В соцсетях зайцев сравнили с популярными игрушками «Хагги-вагги» — героями популярной компьютерной игры. Их объединяют свирепые выражения морд и бешеный взгляд.
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