В главном ледовом городке Челябинска пройдет силовое шоу

02 января 2023 в 10:11 Размер текста - 17 +

Народные гулянья в главном ледовом городке Челябинска пройдут с 12:00 до 18:00 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В главном ледовом городке Челябинска на площади Революции пройдет силовое шоу и праздничная программа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городского управления культуры. «В морском аквариуме на главном ледовом городке 2 января с 12:00 пройдет яркая программа „Бодрый понедельник“. Гостей ждет игровой спектакль, силовое шоу и народные гулянья», — уточнили в пресс-службе. В парке «Сад Победы» пройдет детская программа «Путешествия за новогодними кристаллами». Представление начнется на сцене парка в 13:00. Ранее челябинцам на новогодних каникулах предложили научиться крутить роллы, печь пряники и делать цветы из мыла. В подборку, куда сходить в праздничные дни, вошли развлечения для детей от шести лет и взрослых.

В главном ледовом городке Челябинска на площади Революции пройдет силовое шоу и праздничная программа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городского управления культуры. «В морском аквариуме на главном ледовом городке 2 января с 12:00 пройдет яркая программа „Бодрый понедельник“. Гостей ждет игровой спектакль, силовое шоу и народные гулянья», — уточнили в пресс-службе. В парке «Сад Победы» пройдет детская программа «Путешествия за новогодними кристаллами». Представление начнется на сцене парка в 13:00. Ранее челябинцам на новогодних каникулах предложили научиться крутить роллы, печь пряники и делать цветы из мыла. В подборку, куда сходить в праздничные дни, вошли развлечения для детей от шести лет и взрослых.