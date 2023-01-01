В главном ледовом городке Челябинска пройдет силовое шоу

В главном ледовом городке Челябинска на площади Революции пройдет силовое шоу и праздничная программа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городского управления культуры.
«В морском аквариуме на главном ледовом городке 2 января с 12:00 пройдет яркая программа „Бодрый понедельник“. Гостей ждет игровой спектакль, силовое шоу и народные гулянья», — уточнили в пресс-службе.
В парке «Сад Победы» пройдет детская программа «Путешествия за новогодними кристаллами». Представление начнется на сцене парка в 13:00.
Ранее челябинцам на новогодних каникулах предложили научиться крутить роллы, печь пряники и делать цветы из мыла. В подборку, куда сходить в праздничные дни, вошли развлечения для детей от шести лет и взрослых.
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