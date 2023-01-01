01 января 2023
31 декабря 2022

В главном ледовом городке Челябинска пройдет силовое шоу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие ледового городка на площади Революции. Челябинск, ледовый городок
Народные гулянья в главном ледовом городке Челябинска пройдут с 12:00 до 18:00 Фото:

В главном ледовом городке Челябинска на площади Революции пройдет силовое шоу и праздничная программа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городского управления культуры.

«В морском аквариуме на главном ледовом городке 2 января с 12:00 пройдет яркая программа „Бодрый понедельник“. Гостей ждет игровой спектакль, силовое шоу и народные гулянья», — уточнили в пресс-службе.

В парке «Сад Победы» пройдет детская программа «Путешествия за новогодними кристаллами». Представление начнется на сцене парка в 13:00.

Ранее челябинцам на новогодних каникулах предложили научиться крутить роллы, печь пряники и делать цветы из мыла. В подборку, куда сходить в праздничные дни, вошли развлечения для детей от шести лет и взрослых.

Тысячи челябинцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

В главном ледовом городке Челябинска на площади Революции пройдет силовое шоу и праздничная программа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городского управления культуры. «В морском аквариуме на главном ледовом городке 2 января с 12:00 пройдет яркая программа „Бодрый понедельник“. Гостей ждет игровой спектакль, силовое шоу и народные гулянья», — уточнили в пресс-службе. В парке «Сад Победы» пройдет детская программа «Путешествия за новогодними кристаллами». Представление начнется на сцене парка в 13:00. Ранее челябинцам на новогодних каникулах предложили научиться крутить роллы, печь пряники и делать цветы из мыла. В подборку, куда сходить в праздничные дни, вошли развлечения для детей от шести лет и взрослых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...