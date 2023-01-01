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31 декабря 2022
30 декабря 2022

Житель ЯНАО попытался сбежать из полиции

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Выбор меры пресечения для начальника курганского отделения РЖД Домосканова Сергея. г. Курган , полиция, полицейский, наручники
Житель Надыма попытался сбежать из отдела полиции, ударив полицейского Фото:

Житель Надыма (ЯНАО) после кражи денег попытался сбежать из отдела полиции, ударив сотрудника полиции. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте УМВД ЯНАО.

«По данным следствия, в октябре 2022 года в городе Надыме ранее неоднократно судимый местный житель, 1988 года рождения, доставленный сотрудниками полиции в здание ОМВД России по Надымскому району для составления на него административного материала, не желая быть привлеченным к ответственности за совершенное правонарушение, предпринял попытку скрыться. Воспрепятствовавшему ему полицейскому обвиняемый нанес удар кулаком в область лица», — говорится в сообщении.

Также на официальном сайте УМВД сказано, что обвиняемый был задержан и доставлен в отделение за кражу трех тысяч рублей. Он снял их с банковской карты, которую нашел на улице.

Ранее URA.RU сообщало, что жительница Тарко-Сале оскорбила участковых. За это суд приговорил ее к трем месяцам колонии общего режима.

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Житель Надыма (ЯНАО) после кражи денег попытался сбежать из отдела полиции, ударив сотрудника полиции. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте УМВД ЯНАО. «По данным следствия, в октябре 2022 года в городе Надыме ранее неоднократно судимый местный житель, 1988 года рождения, доставленный сотрудниками полиции в здание ОМВД России по Надымскому району для составления на него административного материала, не желая быть привлеченным к ответственности за совершенное правонарушение, предпринял попытку скрыться. Воспрепятствовавшему ему полицейскому обвиняемый нанес удар кулаком в область лица», — говорится в сообщении. Также на официальном сайте УМВД сказано, что обвиняемый был задержан и доставлен в отделение за кражу трех тысяч рублей. Он снял их с банковской карты, которую нашел на улице. Ранее URA.RU сообщало, что жительница Тарко-Сале оскорбила участковых. За это суд приговорил ее к трем месяцам колонии общего режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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