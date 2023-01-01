Житель ЯНАО попытался сбежать из полиции

Житель Надыма попытался сбежать из отдела полиции, ударив полицейского Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Надыма (ЯНАО) после кражи денег попытался сбежать из отдела полиции, ударив сотрудника полиции. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте УМВД ЯНАО.

«По данным следствия, в октябре 2022 года в городе Надыме ранее неоднократно судимый местный житель, 1988 года рождения, доставленный сотрудниками полиции в здание ОМВД России по Надымскому району для составления на него административного материала, не желая быть привлеченным к ответственности за совершенное правонарушение, предпринял попытку скрыться. Воспрепятствовавшему ему полицейскому обвиняемый нанес удар кулаком в область лица», — говорится в сообщении.

Также на официальном сайте УМВД сказано, что обвиняемый был задержан и доставлен в отделение за кражу трех тысяч рублей. Он снял их с банковской карты, которую нашел на улице.

Ранее URA.RU сообщало, что жительница Тарко-Сале оскорбила участковых. За это суд приговорил ее к трем месяцам колонии общего режима.