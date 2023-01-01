Володин назвал 2023-й годом развития и общей Победы

02 января 2023 в 11:28 Размер текста - 17 +

Для России 2023 год станет определяющим для страны на десятилетия, заявил Вячеслав Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Для России 2023 год станет определяющим для страны на десятилетия, он должен стать годом развития и общей Победы. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «2023 год многое определит в развитии России, а также всего мира на многие десятилетия вперед. Наступивший год должен стать годом развития и общей Победы», — уточнил он в своем telegram-канале. Он также подчеркнул, что в 2022 году Россия смогла противостоять вызовам и санкциям. Ранее Володин заявил, что в 2023 году ожидается рост социальных пособий, пишут «Дни.ру». Также он заявлял, что экономика РФ выстояла под напором санкций, сообщает RT. Спикер Госдумы подчеркивал, что планы США на экономику России провалились.

Для России 2023 год станет определяющим для страны на десятилетия, он должен стать годом развития и общей Победы. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «2023 год многое определит в развитии России, а также всего мира на многие десятилетия вперед. Наступивший год должен стать годом развития и общей Победы», — уточнил он в своем telegram-канале. Он также подчеркнул, что в 2022 году Россия смогла противостоять вызовам и санкциям. Ранее Володин заявил, что в 2023 году ожидается рост социальных пособий, пишут «Дни.ру». Также он заявлял, что экономика РФ выстояла под напором санкций, сообщает RT. Спикер Госдумы подчеркивал, что планы США на экономику России провалились.