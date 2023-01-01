Челябинская ГИБДД выступила со спецобращением в связи со снежным циклоном

02 января 2023 в 12:42 Размер текста - 17 +

ГИБДД просит водителей воздержаться от дальних поездок из-за снежного циклона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На Челябинскую область надвигается снежный циклон, на трассе М5 на границе Челябинской области и Башкирии ограничили движение. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД региона. «В связи с неблагоприятными погодными условиями 2 января с 11:15 до 16:00 на трассе М5 „Урал“ на территории Башкортостана граничащей с Челябинской областью введено ограничение движения. Неблагоприятный циклон приближается и к нашему региону», — уточнили в ведомстве. Госавтоинспекция просит водителей по возможности отказаться от дальних поездок. На дороги выведены дополнительные экипажи ДПС.

На Челябинскую область надвигается снежный циклон, на трассе М5 на границе Челябинской области и Башкирии ограничили движение. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД региона. «В связи с неблагоприятными погодными условиями 2 января с 11:15 до 16:00 на трассе М5 „Урал“ на территории Башкортостана граничащей с Челябинской областью введено ограничение движения. Неблагоприятный циклон приближается и к нашему региону», — уточнили в ведомстве. Госавтоинспекция просит водителей по возможности отказаться от дальних поездок. На дороги выведены дополнительные экипажи ДПС.