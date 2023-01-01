Челябинская ГИБДД выступила со спецобращением в связи со снежным циклоном

ГИБДД просит водителей воздержаться от дальних поездок из-за снежного циклона
На Челябинскую область надвигается снежный циклон, на трассе М5 на границе Челябинской области и Башкирии ограничили движение. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями 2 января с 11:15 до 16:00 на трассе М5 „Урал“ на территории Башкортостана граничащей с Челябинской областью введено ограничение движения. Неблагоприятный циклон приближается и к нашему региону», — уточнили в ведомстве.
Госавтоинспекция просит водителей по возможности отказаться от дальних поездок. На дороги выведены дополнительные экипажи ДПС.
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