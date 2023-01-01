01 января 2023
31 декабря 2022

Челябинская ГИБДД выступила со спецобращением в связи со снежным циклоном

© Служба новостей «URA.RU»
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Трасса М5 Дорога Челябинск, снегопад, м5, неблагоприятные метеоусловия, дорога
ГИБДД просит водителей воздержаться от дальних поездок из-за снежного циклона Фото:

На Челябинскую область надвигается снежный циклон, на трассе М5 на границе Челябинской области и Башкирии ограничили движение. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями 2 января с 11:15 до 16:00 на трассе М5 „Урал“ на территории Башкортостана граничащей с Челябинской областью введено ограничение движения. Неблагоприятный циклон приближается и к нашему региону», — уточнили в ведомстве.

Госавтоинспекция просит водителей по возможности отказаться от дальних поездок. На дороги выведены дополнительные экипажи ДПС.

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На Челябинскую область надвигается снежный циклон, на трассе М5 на границе Челябинской области и Башкирии ограничили движение. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД региона. «В связи с неблагоприятными погодными условиями 2 января с 11:15 до 16:00 на трассе М5 „Урал“ на территории Башкортостана граничащей с Челябинской областью введено ограничение движения. Неблагоприятный циклон приближается и к нашему региону», — уточнили в ведомстве. Госавтоинспекция просит водителей по возможности отказаться от дальних поездок. На дороги выведены дополнительные экипажи ДПС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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