Мэр Днепра призвал отказаться от русских новогодних салатов

02 января 2023 в 15:14 Размер текста - 17 +

Борис Филатов предложил украинцам отказаться от салатов, которые принято есть на Новый год в России Фото: Александр Мамаев © URA.RU Украинцам следует постепенно отказаться от салатов, которые готовят в России на Новый год. Об этом заявил мэр Днепра Борис Филатов. «Откровенно скажу, что я уже не могу жрать эти оливье и „шубу“. Потому есть предложение. Давайте постепенно откажемся от этих советских привычек», — написал глава города в своем telegram-канале . В 2019 году на Украине захотели декоммунизировать салат оливье. Это означает, что в стране решили отказаться от традиционного новогоднего салата, который ассоциируется с Советским Союзом. Однако инициатива так и осталась лишь поводом для обсуждения.

Украинцам следует постепенно отказаться от салатов, которые готовят в России на Новый год. Об этом заявил мэр Днепра Борис Филатов. «Откровенно скажу, что я уже не могу жрать эти оливье и „шубу“. Потому есть предложение. Давайте постепенно откажемся от этих советских привычек», — написал глава города в своем telegram-канале. В 2019 году на Украине захотели декоммунизировать салат оливье. Это означает, что в стране решили отказаться от традиционного новогоднего салата, который ассоциируется с Советским Союзом. Однако инициатива так и осталась лишь поводом для обсуждения.