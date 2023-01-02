Мэр Днепра призвал отказаться от русских новогодних салатов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дегустация традиционной русской кухни поваром филиппинцем. Екатеринбург, салат, оливье, еда
Борис Филатов предложил украинцам отказаться от салатов, которые принято есть на Новый год в России Фото:

Украинцам следует постепенно отказаться от салатов, которые готовят в России на Новый год. Об этом заявил мэр Днепра Борис Филатов.

«Откровенно скажу, что я уже не могу жрать эти оливье и „шубу“. Потому есть предложение. Давайте постепенно откажемся от этих советских привычек», — написал глава города в своем telegram-канале.

В 2019 году на Украине захотели декоммунизировать салат оливье. Это означает, что в стране решили отказаться от традиционного новогоднего салата, который ассоциируется с Советским Союзом. Однако инициатива так и осталась лишь поводом для обсуждения.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Украинцам следует постепенно отказаться от салатов, которые готовят в России на Новый год. Об этом заявил мэр Днепра Борис Филатов. «Откровенно скажу, что я уже не могу жрать эти оливье и „шубу“. Потому есть предложение. Давайте постепенно откажемся от этих советских привычек», — написал глава города в своем telegram-канале. В 2019 году на Украине захотели декоммунизировать салат оливье. Это означает, что в стране решили отказаться от традиционного новогоднего салата, который ассоциируется с Советским Союзом. Однако инициатива так и осталась лишь поводом для обсуждения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...