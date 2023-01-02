Мэр Днепра призвал отказаться от русских новогодних салатов

Борис Филатов предложил украинцам отказаться от салатов, которые принято есть на Новый год в России
Украинцам следует постепенно отказаться от салатов, которые готовят в России на Новый год. Об этом заявил мэр Днепра Борис Филатов.
«Откровенно скажу, что я уже не могу жрать эти оливье и „шубу“. Потому есть предложение. Давайте постепенно откажемся от этих советских привычек», — написал глава города в своем
В 2019 году на Украине захотели декоммунизировать салат оливье. Это означает, что в стране решили отказаться от традиционного новогоднего салата, который ассоциируется с Советским Союзом. Однако инициатива так и осталась лишь поводом для обсуждения.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.