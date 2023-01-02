Дед Мороз избил москвича за отказ рассказывать стих

Дед Мороз избил москвича посохом и черенком от лопаты
Аниматор в костюме Деда Мороза избил москвича за то, что он отказался рассказывать стихотворение. Инцидент произошел 1 января на улице Рождественской в Москве.
«Мужчина отказался читать стишок Деду Морозу, за что тот избил его посохом и черенком от лопаты. А после выкинул его телефон в сугроб», — сообщает РЕН ТВ.
Пострадавший сейчас находится в больнице с многочисленными травмами: сотрясением мозга и гематомами. По факту инцидента правоохранительные органы начали проверку.
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