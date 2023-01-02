Дед Мороз избил москвича за отказ рассказывать стих

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Дед Мороз избил москвича посохом и черенком от лопаты Фото:

Аниматор в костюме Деда Мороза избил москвича за то, что он отказался рассказывать стихотворение. Инцидент произошел 1 января на улице Рождественской в Москве.

«Мужчина отказался читать стишок Деду Морозу, за что тот избил его посохом и черенком от лопаты. А после выкинул его телефон в сугроб», — сообщает РЕН ТВ.

Пострадавший сейчас находится в больнице с многочисленными травмами: сотрясением мозга и гематомами. По факту инцидента правоохранительные органы начали проверку.

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Аниматор в костюме Деда Мороза избил москвича за то, что он отказался рассказывать стихотворение. Инцидент произошел 1 января на улице Рождественской в Москве. «Мужчина отказался читать стишок Деду Морозу, за что тот избил его посохом и черенком от лопаты. А после выкинул его телефон в сугроб», — сообщает РЕН ТВ. Пострадавший сейчас находится в больнице с многочисленными травмами: сотрясением мозга и гематомами. По факту инцидента правоохранительные органы начали проверку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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