В ХМАО полиция ищет избивших подростка и оставивших его умирать на морозе

02 января 2023 в 21:10 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске полиция ищет напавших на подростка мужчину и женщину Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) полиция проводит проверку по факту избиения 17-летнего подростка. В пресс-службе УМВД по ХМАО корреспонденту URA.RU сообщили, что несколько очевидцев видели, как его бьют ногами по голове, после чего мальчик потерял сознание. «Около 3 часов утра 1 января 2023 года несовершеннолетний прогуливался по улицам города Нижневартовска. Когда он проходил вдоль дома 13а на проспекте Победы, к подростку подошли незнакомые мужчина с женщиной и продолжали идти рядом с ним до первого подъезда. Очевидцы, проживающие в соседних домах, видели, как между этим домом и Омской, 2б неизвестная женщина нанесла несколько ударов ногой в область головы несовершеннолетнему, отчего тот потерял сознание. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — прокомментировали в ведомстве. В пресс-службе УМВД пояснили, что очевидцы вызвали бригаду скорой помощи, которая доставила подростка в детскую окружную больницу Нижневартовска, куда за ним прибыла мать. «Сообщение в полицию поступило от бригады СМП. При опросе несовершеннолетний ничего пояснить не смог, так как ничего не помнит», — добавили в полиции. Ранее URA.RU писало о нападении незнакомой пары на подростка в первом микрорайоне Нижневартовска. По словам матери пострадавшего, мужчина и женщина избили ее сына и бросили его на тридцатиградусном морозе без сознания. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске (ХМАО) полиция проводит проверку по факту избиения 17-летнего подростка. В пресс-службе УМВД по ХМАО корреспонденту URA.RU сообщили, что несколько очевидцев видели, как его бьют ногами по голове, после чего мальчик потерял сознание. «Около 3 часов утра 1 января 2023 года несовершеннолетний прогуливался по улицам города Нижневартовска. Когда он проходил вдоль дома 13а на проспекте Победы, к подростку подошли незнакомые мужчина с женщиной и продолжали идти рядом с ним до первого подъезда. Очевидцы, проживающие в соседних домах, видели, как между этим домом и Омской, 2б неизвестная женщина нанесла несколько ударов ногой в область головы несовершеннолетнему, отчего тот потерял сознание. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — прокомментировали в ведомстве. В пресс-службе УМВД пояснили, что очевидцы вызвали бригаду скорой помощи, которая доставила подростка в детскую окружную больницу Нижневартовска, куда за ним прибыла мать. «Сообщение в полицию поступило от бригады СМП. При опросе несовершеннолетний ничего пояснить не смог, так как ничего не помнит», — добавили в полиции. Ранее URA.RU писало о нападении незнакомой пары на подростка в первом микрорайоне Нижневартовска. По словам матери пострадавшего, мужчина и женщина избили ее сына и бросили его на тридцатиградусном морозе без сознания.