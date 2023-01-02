Свердловский ребенок пострадал в ДТП из-за заноса легковушки. Фото

03 января 2023 в 02:35 Размер текста - 17 +

Авария произошла примерно в 11 часов 2 января в Березовском Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Березовском (Свердловская область) водитель «ВАЗ-2107» не справился с управлением из-за заноса и врезался в «УАЗ Патриот». В результате ДТП пострадал водитель легковушки и его 7-летняя дочь, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Березовскому. «Водитель „ВАЗ-2107“ допустил занос и выезд на встречную полосу, в результате чего врезался в „УАЗ Патриот“. В результате аварии у водителя сотрясение головного мозга, перелом носа и ушибы, а у 7-летней девочки перелом плюсневой кости», — рассказали в пресс-службе ведомства. Авария произошла примерно в 11 часов 2 января. По словам инспекторов ГИБДД, водитель имеет четырехлетний стаж вождения и в момент ДТП был трезв, а дети не получили серьезных травм потому что находились в детских креслах. Фото: пресс-служба ГИБДД по Березовскому Фото: пресс-служба ГИБДД по Березовскому Фото: пресс-служба ГИБДД по Березовскому

В Березовском (Свердловская область) водитель «ВАЗ-2107» не справился с управлением из-за заноса и врезался в «УАЗ Патриот». В результате ДТП пострадал водитель легковушки и его 7-летняя дочь, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Березовскому. «Водитель „ВАЗ-2107“ допустил занос и выезд на встречную полосу, в результате чего врезался в „УАЗ Патриот“. В результате аварии у водителя сотрясение головного мозга, перелом носа и ушибы, а у 7-летней девочки перелом плюсневой кости», — рассказали в пресс-службе ведомства. Авария произошла примерно в 11 часов 2 января. По словам инспекторов ГИБДД, водитель имеет четырехлетний стаж вождения и в момент ДТП был трезв, а дети не получили серьезных травм потому что находились в детских креслах.