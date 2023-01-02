02 января 2023
01 января 2023
31 декабря 2022

Свердловский ребенок пострадал в ДТП из-за заноса легковушки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария произошла примерно в 11 часов 2 января в Березовском Фото:

В Березовском (Свердловская область) водитель «ВАЗ-2107» не справился с управлением из-за заноса и врезался в «УАЗ Патриот». В результате ДТП пострадал водитель легковушки и его 7-летняя дочь, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Березовскому.

«Водитель „ВАЗ-2107“ допустил занос и выезд на встречную полосу, в результате чего врезался в „УАЗ Патриот“. В результате аварии у водителя сотрясение головного мозга, перелом носа и ушибы, а у 7-летней девочки перелом плюсневой кости», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Авария произошла примерно в 11 часов 2 января. По словам инспекторов ГИБДД, водитель имеет четырехлетний стаж вождения и в момент ДТП был трезв, а дети не получили серьезных травм потому что находились в детских креслах.

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В Березовском (Свердловская область) водитель «ВАЗ-2107» не справился с управлением из-за заноса и врезался в «УАЗ Патриот». В результате ДТП пострадал водитель легковушки и его 7-летняя дочь, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Березовскому. «Водитель „ВАЗ-2107“ допустил занос и выезд на встречную полосу, в результате чего врезался в „УАЗ Патриот“. В результате аварии у водителя сотрясение головного мозга, перелом носа и ушибы, а у 7-летней девочки перелом плюсневой кости», — рассказали в пресс-службе ведомства. Авария произошла примерно в 11 часов 2 января. По словам инспекторов ГИБДД, водитель имеет четырехлетний стаж вождения и в момент ДТП был трезв, а дети не получили серьезных травм потому что находились в детских креслах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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