В аварии на трассе Пермь-Екатеринбург погибли девушка и пятилетний ребенок. Фото

03 января 2023 в 12:09 Размер текста - 17 +

На 319 км автодороги «Пермь-Екатеринбург» произошло смертельное ДТП Фото: ГУ МВД России по Свердловской области На 319 км автодороги «Пермь-Екатеринбург» произошло смертельное ДТП. В результате погибли двое человек: 22-летняя девушка и 5-летний мальчик. Авария произошла 2 января. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области. «Водитель „Лада-Ларгус“, двигаясь со стороны Екатеринбурга в сторону Перми, выехал на встречную полосу, не справившись с управлением, он столкнулся с „Рено-Дастер“. В результате ДТП погибли два пассажира автомобиля „Лада“ — 5-летний мальчик и 22-летняя девушка. Травмы получили оба водителя и четыре пассажира автомобиля. Пострадавшие госпитализированы в больницы города Ревды и Первоуральска», — сказано в сообщении. На месте ДТП сотрудниками Госавтоинспекции выявлены недостатки зимнего содержания. Например, рыхлый снег на проезжей части и занижение обочины. По всем недостаткам проинформирован собственник автодороги. Ранее URA.RU писало, что на трассе «Пермь-Екатеринбург» произошло две аварии — в Кунгурском и Суксунском округах. В результате пострадали восемь человек. Погиб 16-летний подросток. Фото: ГУ МВД России по Свердловской области Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

На 319 км автодороги «Пермь-Екатеринбург» произошло смертельное ДТП. В результате погибли двое человек: 22-летняя девушка и 5-летний мальчик. Авария произошла 2 января. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области. «Водитель „Лада-Ларгус“, двигаясь со стороны Екатеринбурга в сторону Перми, выехал на встречную полосу, не справившись с управлением, он столкнулся с „Рено-Дастер“. В результате ДТП погибли два пассажира автомобиля „Лада“ — 5-летний мальчик и 22-летняя девушка. Травмы получили оба водителя и четыре пассажира автомобиля. Пострадавшие госпитализированы в больницы города Ревды и Первоуральска», — сказано в сообщении. На месте ДТП сотрудниками Госавтоинспекции выявлены недостатки зимнего содержания. Например, рыхлый снег на проезжей части и занижение обочины. По всем недостаткам проинформирован собственник автодороги. Ранее URA.RU писало, что на трассе «Пермь-Екатеринбург» произошло две аварии — в Кунгурском и Суксунском округах. В результате пострадали восемь человек. Погиб 16-летний подросток.