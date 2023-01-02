В Магнитогорске 67-летний мужчина 3 января чудом не погиб, провалившись в засыпанный снегом открытый люк колодца. Получившего тяжелую травму горожанина пришлось эвакуировать с помощью спецоборудования, рассказали URA.RU в Поисково-спасательной службе Челябинской области.
«На улице Ленина мужчина вышел из машины осмотреться, попытался обойти со стороны капота забуксовавший автомобиль и провалился в засыпанный снегом открытый люк колодца. К счастью, мужчина смог быстро прийти в себя, позвонить на единый телефон вызова экстренных служб 112. Спустившись в колодец с альпинистским снаряжением, спасатели оказали первую помощь пострадавшему, закрепили его на спинальном щите и подняли на поверхность», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Предварительно пострадавшему поставили диагноз «перелом коленного сустава». Магнитогорца передали врачам скорой помощи, вызванным на место ЧП вместе с собственниками колодца. Сейчас он находится в больнице.
За ночь метель «замаскировала» открытый люк и превратила колодец в смертельно опасную ловушку
Фото: пресс-центр Поисково-спасательной службы Челябинской области
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В Магнитогорске 67-летний мужчина 3 января чудом не погиб, провалившись в засыпанный снегом открытый люк колодца. Получившего тяжелую травму горожанина пришлось эвакуировать с помощью спецоборудования, рассказали URA.RU в Поисково-спасательной службе Челябинской области. «На улице Ленина мужчина вышел из машины осмотреться, попытался обойти со стороны капота забуксовавший автомобиль и провалился в засыпанный снегом открытый люк колодца. К счастью, мужчина смог быстро прийти в себя, позвонить на единый телефон вызова экстренных служб 112. Спустившись в колодец с альпинистским снаряжением, спасатели оказали первую помощь пострадавшему, закрепили его на спинальном щите и подняли на поверхность», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Предварительно пострадавшему поставили диагноз «перелом коленного сустава». Магнитогорца передали врачам скорой помощи, вызванным на место ЧП вместе с собственниками колодца. Сейчас он находится в больнице.