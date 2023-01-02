Жителям ЯНАО рассказали, как не заработать обморожение

Роспотребнадзор по ЯНАО рекомендует жителям не курить на морозе во избежание обморожения

03 января 2023 в 13:32 Размер текста - 17 +

Жителям ЯНАО рассказали, как избежать обморожения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителей ЯНАО предостерегли от обморожения в период устойчивых низких температур. Пресс-служба Роспотребнадзора по ЯНАО на сайте ведомства сообщила, что употребление алкоголя и курение на морозе могут привести к обморожению. «Избегайте употребления спиртного — алкогольное опьянение на самом деле вызывает большую потерю тепла, в то же время, вызывая иллюзию тепла. Дополнительным фактором является невозможность сконцентрировать внимание на признаках обморожения. Не курите на морозе — курение уменьшает периферийную циркуляцию крови, и, таким образом, делает конечности более уязвимыми», — сообщает пресс-служба учреждения. Отмечается, что избежать обморожения поможет свободная нательная одежда, а также шапка, шарф и варежки. При первых признаках переохлаждения рук и ног рекомендуется незамедлительно зайти в помещение и в последующем не допускать повторного переохлаждения конечностей. Перед выходом на улицу следует плотно поесть. Хронические заболевания также могут спровоцировать обморожение при длительном нахождении на морозе. Ранее URA.RU рассказывало, что жителей ЯНАО с 4 по 6 января ожидает шквальный ветер до 17 м/с и метель. Температура воздуха опустится до -40 градусов.

Жителей ЯНАО предостерегли от обморожения в период устойчивых низких температур. Пресс-служба Роспотребнадзора по ЯНАО на сайте ведомства сообщила, что употребление алкоголя и курение на морозе могут привести к обморожению. «Избегайте употребления спиртного — алкогольное опьянение на самом деле вызывает большую потерю тепла, в то же время, вызывая иллюзию тепла. Дополнительным фактором является невозможность сконцентрировать внимание на признаках обморожения. Не курите на морозе — курение уменьшает периферийную циркуляцию крови, и, таким образом, делает конечности более уязвимыми», — сообщает пресс-служба учреждения. Отмечается, что избежать обморожения поможет свободная нательная одежда, а также шапка, шарф и варежки. При первых признаках переохлаждения рук и ног рекомендуется незамедлительно зайти в помещение и в последующем не допускать повторного переохлаждения конечностей. Перед выходом на улицу следует плотно поесть. Хронические заболевания также могут спровоцировать обморожение при длительном нахождении на морозе. Ранее URA.RU рассказывало, что жителей ЯНАО с 4 по 6 января ожидает шквальный ветер до 17 м/с и метель. Температура воздуха опустится до -40 градусов.