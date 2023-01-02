02 января 2023
01 января 2023
31 декабря 2022

Жителям ЯНАО рассказали, как не заработать обморожение

Роспотребнадзор по ЯНАО рекомендует жителям не курить на морозе во избежание обморожения
© Служба новостей «URA.RU»
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Жителям ЯНАО рассказали, как избежать обморожения Фото:

Жителей ЯНАО предостерегли от обморожения в период устойчивых низких температур. Пресс-служба Роспотребнадзора по ЯНАО на сайте ведомства сообщила, что употребление алкоголя и курение на морозе могут привести к обморожению.

«Избегайте употребления спиртного — алкогольное опьянение на самом деле вызывает большую потерю тепла, в то же время, вызывая иллюзию тепла. Дополнительным фактором является невозможность сконцентрировать внимание на признаках обморожения. Не курите на морозе — курение уменьшает периферийную циркуляцию крови, и, таким образом, делает конечности более уязвимыми», — сообщает пресс-служба учреждения.

Отмечается, что избежать обморожения поможет свободная нательная одежда, а также шапка, шарф и варежки. При первых признаках переохлаждения рук и ног рекомендуется незамедлительно зайти в помещение и в последующем не допускать повторного переохлаждения конечностей. Перед выходом на улицу следует плотно поесть. Хронические заболевания также могут спровоцировать обморожение при длительном нахождении на морозе.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителей ЯНАО с 4 по 6 января ожидает шквальный ветер до 17 м/с и метель. Температура воздуха опустится до -40 градусов.

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Жителей ЯНАО предостерегли от обморожения в период устойчивых низких температур. Пресс-служба Роспотребнадзора по ЯНАО на сайте ведомства сообщила, что употребление алкоголя и курение на морозе могут привести к обморожению. «Избегайте употребления спиртного — алкогольное опьянение на самом деле вызывает большую потерю тепла, в то же время, вызывая иллюзию тепла. Дополнительным фактором является невозможность сконцентрировать внимание на признаках обморожения. Не курите на морозе — курение уменьшает периферийную циркуляцию крови, и, таким образом, делает конечности более уязвимыми», — сообщает пресс-служба учреждения. Отмечается, что избежать обморожения поможет свободная нательная одежда, а также шапка, шарф и варежки. При первых признаках переохлаждения рук и ног рекомендуется незамедлительно зайти в помещение и в последующем не допускать повторного переохлаждения конечностей. Перед выходом на улицу следует плотно поесть. Хронические заболевания также могут спровоцировать обморожение при длительном нахождении на морозе. Ранее URA.RU рассказывало, что жителей ЯНАО с 4 по 6 января ожидает шквальный ветер до 17 м/с и метель. Температура воздуха опустится до -40 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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