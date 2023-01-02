В Челябинске возобновилась работа международного аэропорта

03 января 2023 в 14:17 Размер текста - 17 +

Аэропорт Челябинска снова заработал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске 3 января через 1 час 05 минут возобновил работу аэропорт. Перерыв потребовался для обработки взлетно-посадочной полосы. «После простоя работа аэропорта возобновилась. В связи с метеоусловиями потребовалось дополнительно обработать взлетно-посадочную полосу противогололедными материалами», — отметили в пресс-службе миндортранса. В пресс-службе воздушной гавани уточнили, что отправки рейсов не ожидается до 16:10. Изменения в расписании там порекомендовали отслеживать по онлайн-табло. На время публикации из его данных следует, что задерживается вылет в город Ош (Киргизия). Взлеты и посадки самолетов в аэропорту были отменены с 13:10 до 14:15 часов. Непогода сказалась на работе также дорожных служб. На очистку трасс вывели более 300 единиц техники в Челябинске и 200 единиц в других территориях области. Неблагоприятные метеоусловия, с которыми столкнулись 2 января, продолжились и на следующий день, 3 января. По прогнозам синоптиков, напряженной также будет и предстоящая ночь.

В Челябинске 3 января через 1 час 05 минут возобновил работу аэропорт. Перерыв потребовался для обработки взлетно-посадочной полосы. «После простоя работа аэропорта возобновилась. В связи с метеоусловиями потребовалось дополнительно обработать взлетно-посадочную полосу противогололедными материалами», — отметили в пресс-службе миндортранса. В пресс-службе воздушной гавани уточнили, что отправки рейсов не ожидается до 16:10. Изменения в расписании там порекомендовали отслеживать по онлайн-табло. На время публикации из его данных следует, что задерживается вылет в город Ош (Киргизия). Взлеты и посадки самолетов в аэропорту были отменены с 13:10 до 14:15 часов. Непогода сказалась на работе также дорожных служб. На очистку трасс вывели более 300 единиц техники в Челябинске и 200 единиц в других территориях области. Неблагоприятные метеоусловия, с которыми столкнулись 2 января, продолжились и на следующий день, 3 января. По прогнозам синоптиков, напряженной также будет и предстоящая ночь.