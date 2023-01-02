Главный полицейский Тавды исполнил мечту больного ребенка

Главный полицейский Тавды (Свердловская область) Иван Астапенко исполнил мечту 10-летней Елены Налимовой. Девочка является воспитанницей социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Золушка». Об этом URA.RU рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.
«В новогодние каникулы начальник ОВД Тавды Иван Астапенко совместно с руководителями муниципального образования принял участие во Всероссийской акции „Елка желаний“. Подполковник Астапенко снял с елки шар, на котором было написано желание 10-летней Елены Налимовой. Девочка — воспитанница социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Ее заветной мечтой было получить в подарок куклу. Астапенко приехал в учреждение на новогодний утренник, где и вручил долгожданный подарок. Елена искренне поблагодарила начальник ОВД Тавды Иван Астапенко», — сказано в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин вручил двоих детям подарки. Шестилетней Диане подарил планшет, а мальчику Артему — трюковой самокат.
Фото: пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых
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Главный полицейский Тавды (Свердловская область) Иван Астапенко исполнил мечту 10-летней Елены Налимовой. Девочка является воспитанницей социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Золушка». Об этом URA.RU рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых. «В новогодние каникулы начальник ОВД Тавды Иван Астапенко совместно с руководителями муниципального образования принял участие во Всероссийской акции „Елка желаний“. Подполковник Астапенко снял с елки шар, на котором было написано желание 10-летней Елены Налимовой. Девочка — воспитанница социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Ее заветной мечтой было получить в подарок куклу. Астапенко приехал в учреждение на новогодний утренник, где и вручил долгожданный подарок. Елена искренне поблагодарила начальник ОВД Тавды Иван Астапенко», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин вручил двоих детям подарки. Шестилетней Диане подарил планшет, а мальчику Артему — трюковой самокат.