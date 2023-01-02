02 января 2023

Главный полицейский Тавды исполнил мечту больного ребенка

Свердловский полицейский исполнил мечту воспитанницы Тавдинского центра «Золушка»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новогодние фотозоны. Тюмень, новогодние украшения, новогодняя елка, елочные украшения, новый год, елка новогодняя, елочные игрушки
Начальник ОВД Тавды Иван Астапенко подарил девочке куклу на Новый год Фото:

Главный полицейский Тавды (Свердловская область) Иван Астапенко исполнил мечту 10-летней Елены Налимовой. Девочка является воспитанницей социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Золушка». Об этом URA.RU рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

«В новогодние каникулы начальник ОВД Тавды Иван Астапенко совместно с руководителями муниципального образования принял участие во Всероссийской акции „Елка желаний“. Подполковник Астапенко снял с елки шар, на котором было написано желание 10-летней Елены Налимовой. Девочка — воспитанница социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Ее заветной мечтой было получить в подарок куклу. Астапенко приехал в учреждение на новогодний утренник, где и вручил долгожданный подарок. Елена искренне поблагодарила начальник ОВД Тавды Иван Астапенко», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин вручил двоих детям подарки. Шестилетней Диане подарил планшет, а мальчику Артему — трюковой самокат.

Фото:

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».

Главный полицейский Тавды (Свердловская область) Иван Астапенко исполнил мечту 10-летней Елены Налимовой. Девочка является воспитанницей социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Золушка». Об этом URA.RU рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых. «В новогодние каникулы начальник ОВД Тавды Иван Астапенко совместно с руководителями муниципального образования принял участие во Всероссийской акции „Елка желаний“. Подполковник Астапенко снял с елки шар, на котором было написано желание 10-летней Елены Налимовой. Девочка — воспитанница социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Ее заветной мечтой было получить в подарок куклу. Астапенко приехал в учреждение на новогодний утренник, где и вручил долгожданный подарок. Елена искренне поблагодарила начальник ОВД Тавды Иван Астапенко», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин вручил двоих детям подарки. Шестилетней Диане подарил планшет, а мальчику Артему — трюковой самокат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...