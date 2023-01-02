Главный полицейский Тавды исполнил мечту больного ребенка

Свердловский полицейский исполнил мечту воспитанницы Тавдинского центра «Золушка»

Начальник ОВД Тавды Иван Астапенко подарил девочке куклу на Новый год Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Главный полицейский Тавды (Свердловская область) Иван Астапенко исполнил мечту 10-летней Елены Налимовой. Девочка является воспитанницей социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Золушка». Об этом URA.RU рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

«В новогодние каникулы начальник ОВД Тавды Иван Астапенко совместно с руководителями муниципального образования принял участие во Всероссийской акции „Елка желаний“. Подполковник Астапенко снял с елки шар, на котором было написано желание 10-летней Елены Налимовой. Девочка — воспитанница социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Ее заветной мечтой было получить в подарок куклу. Астапенко приехал в учреждение на новогодний утренник, где и вручил долгожданный подарок. Елена искренне поблагодарила начальник ОВД Тавды Иван Астапенко», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин вручил двоих детям подарки. Шестилетней Диане подарил планшет, а мальчику Артему — трюковой самокат.