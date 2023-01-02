02 января 2023
01 января 2023
31 декабря 2022

Тюменцы отказались от услуг вытрезвителя на Новый год

Тюменцы отказались от услуг вытрезвителя
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцы предпочитали «приходить в себя» дома, а не в стенах госучреждения Фото:

В первые дни новогодних праздников тюменцы отказывались от услуг вытрезвителя, предпочитая отправиться к себе домой. Об это корреспонденту URA.RU рассказал Андрей Якунин, директор Центра развития социальных проектов Тюменской области «Милосердие».

«В первые дни народ уже привозили в вытрезвители. Половина из них после освидетельствования отказывалась ехать [в спецучреждение]. Предпочитают отсыпаться дома. Праздники еще продолжаются и пока рано говорить, сколько человек поступило. Народ только сейчас начинает ходить по гостям и заведениям», — рассказывает Андрей Якунин.

Ранее агентство рассказывало о том, 14 октября на базе приютов для бездомных в Тюмени открыли вытрезвители. За несколько недель работы спецорганизации ее посетило порядка 700 человек.

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В первые дни новогодних праздников тюменцы отказывались от услуг вытрезвителя, предпочитая отправиться к себе домой. Об это корреспонденту URA.RU рассказал Андрей Якунин, директор Центра развития социальных проектов Тюменской области «Милосердие». «В первые дни народ уже привозили в вытрезвители. Половина из них после освидетельствования отказывалась ехать [в спецучреждение]. Предпочитают отсыпаться дома. Праздники еще продолжаются и пока рано говорить, сколько человек поступило. Народ только сейчас начинает ходить по гостям и заведениям», — рассказывает Андрей Якунин. Ранее агентство рассказывало о том, 14 октября на базе приютов для бездомных в Тюмени открыли вытрезвители. За несколько недель работы спецорганизации ее посетило порядка 700 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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