Тюменцы отказались от услуг вытрезвителя на Новый год

Тюменцы отказались от услуг вытрезвителя

03 января 2023 в 17:46 Размер текста - 17 +

Тюменцы предпочитали «приходить в себя» дома, а не в стенах госучреждения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В первые дни новогодних праздников тюменцы отказывались от услуг вытрезвителя, предпочитая отправиться к себе домой. Об это корреспонденту URA.RU рассказал Андрей Якунин, директор Центра развития социальных проектов Тюменской области «Милосердие». «В первые дни народ уже привозили в вытрезвители. Половина из них после освидетельствования отказывалась ехать [в спецучреждение]. Предпочитают отсыпаться дома. Праздники еще продолжаются и пока рано говорить, сколько человек поступило. Народ только сейчас начинает ходить по гостям и заведениям», — рассказывает Андрей Якунин. Ранее агентство рассказывало о том, 14 октября на базе приютов для бездомных в Тюмени открыли вытрезвители. За несколько недель работы спецорганизации ее посетило порядка 700 человек.

В первые дни новогодних праздников тюменцы отказывались от услуг вытрезвителя, предпочитая отправиться к себе домой. Об это корреспонденту URA.RU рассказал Андрей Якунин, директор Центра развития социальных проектов Тюменской области «Милосердие». «В первые дни народ уже привозили в вытрезвители. Половина из них после освидетельствования отказывалась ехать [в спецучреждение]. Предпочитают отсыпаться дома. Праздники еще продолжаются и пока рано говорить, сколько человек поступило. Народ только сейчас начинает ходить по гостям и заведениям», — рассказывает Андрей Якунин. Ранее агентство рассказывало о том, 14 октября на базе приютов для бездомных в Тюмени открыли вытрезвители. За несколько недель работы спецорганизации ее посетило порядка 700 человек.