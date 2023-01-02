Тюменцы отказались от услуг вытрезвителя на Новый год

В первые дни новогодних праздников тюменцы отказывались от услуг вытрезвителя, предпочитая отправиться к себе домой. Об это корреспонденту URA.RU рассказал Андрей Якунин, директор Центра развития социальных проектов Тюменской области «Милосердие».
«В первые дни народ уже привозили в вытрезвители. Половина из них после освидетельствования отказывалась ехать [в спецучреждение]. Предпочитают отсыпаться дома. Праздники еще продолжаются и пока рано говорить, сколько человек поступило. Народ только сейчас начинает ходить по гостям и заведениям», — рассказывает Андрей Якунин.
Ранее агентство рассказывало о том, 14 октября на базе приютов для бездомных в Тюмени открыли вытрезвители. За несколько недель работы спецорганизации ее посетило порядка 700 человек.
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