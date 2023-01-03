Кандидат в вице-президенты США: победа Украины в СВО вдохновит Запад на глобальную агрессию

03 января 2023 в 23:37 Размер текста - 17 +

Аджаму Барака: Украина — это «пушечное мясо», используемое США для реализации амбиций Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Победа Украины в специальной военной операции может вдохновить Запад на масштабную вооруженную агрессию. Об этом заявил афроамериканский правозащитник и кандидат в вице-президенты США от Партии зеленых Аджаму Барака. «Украинская военная победа, то есть победа Запада, стала бы катастрофой для неевропейского мирового сообщества. Это еще больше подстегнуло бы „коллективный Запад“ продолжать следовать военной стратегии США, направленной на сохранение мирового господства белого Запада», — написал Аджаму Барака в Twitter. Кандидат в вице-президенты США Барака ранее критиковал США и Евросоюз за внешнеполитический курс. По его мнению, Вашингтон и Брюссель использовали Минские соглашения по Донбассу как «уловку», чтобы подготовиться к конфликту с РФ. Украину же он называл «пушечным мясом», используемым США для «реализации геополитических амбиций». С 24 февраля 2022 года Россия проводит спецоперацию на Украине. О необходимости ее проведения заявлял президент Владимир Путин. Он уточнял, что в планах России нет оккупации территории этой страны.

Победа Украины в специальной военной операции может вдохновить Запад на масштабную вооруженную агрессию. Об этом заявил афроамериканский правозащитник и кандидат в вице-президенты США от Партии зеленых Аджаму Барака. «Украинская военная победа, то есть победа Запада, стала бы катастрофой для неевропейского мирового сообщества. Это еще больше подстегнуло бы „коллективный Запад“ продолжать следовать военной стратегии США, направленной на сохранение мирового господства белого Запада», — написал Аджаму Барака в Twitter. Кандидат в вице-президенты США Барака ранее критиковал США и Евросоюз за внешнеполитический курс. По его мнению, Вашингтон и Брюссель использовали Минские соглашения по Донбассу как «уловку», чтобы подготовиться к конфликту с РФ. Украину же он называл «пушечным мясом», используемым США для «реализации геополитических амбиций». С 24 февраля 2022 года Россия проводит спецоперацию на Украине. О необходимости ее проведения заявлял президент Владимир Путин. Он уточнял, что в планах России нет оккупации территории этой страны.